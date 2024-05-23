Эти 12 автомобилей способны проехать более 500 тысяч миль без поломок

Эксперты HotCars назвали ТОП-12 самых надежных автомобилей в мире

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Портал HotCars составил рейтинг топ-12 самых надежных автомобилей в мире. В этот список вошли автомобили, способные проехать более 500 тысяч миль (805 тысяч км) без серьезных поломок.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Удивительно, но на первом месте оказалась не Toyota, а Hyundai Elantra 2010-2015 годов выпуска. Эксперты обнаружили в США несколько автомобилей этой модели, которые преодолели более 1 млн миль (1,6 млн км).

Второе место занял пикап Chevrolet Silverado (1988-2002 годов выпуска), а третье — Ford Super Duty, производившийся с 2011 по 2016 год.

В список также вошли: Toyota Tacoma (2005-2015 годов выпуска), Porsche 911 Turbo (1973-1989 годов выпуска), Honda Accord (1990-1993 годов выпуска), Mercedes-Benz E-Class (1993-1996 годов выпуска), Chevrolet Corvette (1997-2004 годов выпуска), Volkswagen Golf (2003-2008 годов выпуска), Nissan Frontier (2005-2007 годов выпуска), Mazda MX-5 (1989-1997 годов выпуска) и Ford Mustang (1964-1973 годов выпуска).