Врачи рассказали, как быстро и безболезненно адаптироваться к новому климату на отдыхе

Врачи рассказали, как избежать проблем с акклиматизацией

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новый климат и окружающая среда могут вызывать усталость и сонливость. Акклиматизация включает три этапа. Первый начинается сразу после прибытия на курорт.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Через 2-3 дня наступает этап повышенной активности. Вторая стадия характеризуется исчезновением начальных симптомов и увеличением энергии.

Третья стадия включает полное привыкание организма к новым условиям, после чего он начинает функционировать стабильно. Обычно нормальное состояние наступает через 10 дней после прибытия, но этот срок индивидуален для каждого человека.

Длительность акклиматизации зависит от общего состояния здоровья, возраста и индивидуальной устойчивости организма.

Признаки акклиматизации включают повышение температуры до 38°С, насморк, першение в горле, кашель, расстройства пищеварения и сна, головные боли и головокружение.

Нет средств для ускорения процесса акклиматизации, но врачи рекомендуют:

Планируя поездку в теплые страны с маленькими детьми, учитывайте, что на адаптацию ребенку потребуется не менее двух недель.

Увеличьте потребление воды, предпочтительно бутилированной.

Контролируйте время пребывания на солнце.

Лучше прибывать на новое место вечером, чтобы ночью как следует отдохнуть.

В первые дни избегайте употребления алкоголя.

Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом.

Кроме того, специалисты советуют воздержаться от экзотических и острых блюд местной кухни во время отдыха.