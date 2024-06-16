Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Понимание языка тела собаки: как расшифровать сигналы вашего питомца
Советы по выбору одежды при большой груди
Компания Luding Group: Пиво становится самым популярным напитком в России
Топ-5 интересных фактов о фильме "Матрица", которые могут удивить любого
Компоненты рынка добровольного страхования в России
Подкормка огурцов чаем увеличит урожай
Германия требует "серьезных шагов" от Китая для предотвращения торговой войны
Счета блогера Гусейна Гасанова заблокированы из-за налоговой задолженности
Росэлектроника заявила о разработке нового уникального проводящего клея
Врачи рассказали, как быстро и безболезненно адаптироваться к новому климату на отдыхе

Врачи рассказали, как избежать проблем с акклиматизацией

1:43
Туризм

Новый климат и окружающая среда могут вызывать усталость и сонливость. Акклиматизация включает три этапа. Первый начинается сразу после прибытия на курорт.

Врачи рассказали, как избежать проблем с акклиматизацией
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Через 2-3 дня наступает этап повышенной активности. Вторая стадия характеризуется исчезновением начальных симптомов и увеличением энергии.

Третья стадия включает полное привыкание организма к новым условиям, после чего он начинает функционировать стабильно. Обычно нормальное состояние наступает через 10 дней после прибытия, но этот срок индивидуален для каждого человека.

Длительность акклиматизации зависит от общего состояния здоровья, возраста и индивидуальной устойчивости организма.

Признаки акклиматизации включают повышение температуры до 38°С, насморк, першение в горле, кашель, расстройства пищеварения и сна, головные боли и головокружение.

Нет средств для ускорения процесса акклиматизации, но врачи рекомендуют:

  • Планируя поездку в теплые страны с маленькими детьми, учитывайте, что на адаптацию ребенку потребуется не менее двух недель.
  • Увеличьте потребление воды, предпочтительно бутилированной.
  • Контролируйте время пребывания на солнце.
  • Лучше прибывать на новое место вечером, чтобы ночью как следует отдохнуть.
  • В первые дни избегайте употребления алкоголя.
  • Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом.

Кроме того, специалисты советуют воздержаться от экзотических и острых блюд местной кухни во время отдыха.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Как нужно готовить брокколи, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ
Как нужно готовить брокколи, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ
Последние материалы
Врачи рассказали, как избежать проблем с акклиматизацией
Компания Luding Group: Пиво становится самым популярным напитком в России
Топ-5 интересных фактов о фильме "Матрица", которые могут удивить любого
Компоненты рынка добровольного страхования в России
Подкормка огурцов чаем увеличит урожай
Германия требует "серьезных шагов" от Китая для предотвращения торговой войны
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе
Счета блогера Гусейна Гасанова заблокированы из-за налоговой задолженности
Росэлектроника заявила о разработке нового уникального проводящего клея
Как кошка извиняется перед хозяином: вот что делает хитрый питомец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников