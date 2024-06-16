Врачи рассказали, как быстро и безболезненно адаптироваться к новому климату на отдыхе

Новый климат и окружающая среда могут вызывать усталость и сонливость. Акклиматизация включает три этапа. Первый начинается сразу после прибытия на курорт.
Через 2-3 дня наступает этап повышенной активности. Вторая стадия характеризуется исчезновением начальных симптомов и увеличением энергии.
Третья стадия включает полное привыкание организма к новым условиям, после чего он начинает функционировать стабильно. Обычно нормальное состояние наступает через 10 дней после прибытия, но этот срок индивидуален для каждого человека.
Длительность акклиматизации зависит от общего состояния здоровья, возраста и индивидуальной устойчивости организма.
Признаки акклиматизации включают повышение температуры до 38°С, насморк, першение в горле, кашель, расстройства пищеварения и сна, головные боли и головокружение.
Нет средств для ускорения процесса акклиматизации, но врачи рекомендуют:
Кроме того, специалисты советуют воздержаться от экзотических и острых блюд местной кухни во время отдыха.
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