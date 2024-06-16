Компоненты рынка добровольного страхования в России

1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Рынок добровольного пенсионного страхования жизни в России предлагает несколько стандартных продуктов:

1. Продукты добровольного пенсионного страхования с выплатой постоянной ренты гарантируют клиенту пожизненную выплату начиная с определённого возраста. Обычно в таких продуктах есть опция предоставления гарантированного срока выплаты ренты. Это означает, что в случае смерти застрахованного лица в период выплаты ренты, выгодоприобретатель будет получать периодические платежи в течение определённого срока. Например, если гарантированный срок составляет 10 лет, то страховая компания будет производить выплаты на протяжении 10 лет вне зависимости от того, жив ли застрахованный.

2. Продукты семейного пенсионного страхования позволяют оформить один страховой полис на двух и более застрахованных лиц, у каждого из которых определена сумма периодических выплат. Основное преимущество таких продуктов — возможность наследования пожизненной ренты в случае смерти одного из застрахованных лиц другим.

3. Продукты пенсионного страхования с наследуемой гарантированной пожизненной рентой делают ренту наследуемым инструментом, приносящим фиксированный доход на протяжении определённого периода времени. Другими словами, при смерти первого застрахованного рента переходит ко второму, затем к третьему и так далее.

При выборе добровольного страхования следует учитывать, что размер начислений будет зависеть не только от выбранной программы, но и от других факторов:

* возраста человека;

* пола (как правило, сумма взносов для женщин выше, чем для мужчин);

* суммы внесённых средств;

* чем больше времени прошло с момента заключения договора на добровольное страхование до начала выплат, тем выше будет размер пенсии.