Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай

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Чем подкормить кабачки в июне для хорошего урожая?

1:23
Садоводство » Советы

Сейчас кабачки активно наращивают зелёную массу. Проведите полив двумя простыми растворами.

Чем подкормить кабачки в июне для хорошего урожая?
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На начальной стадии роста кабачков особенно важен азот, который стимулирует рост листьев и стеблей. Поэтому внесите органическое удобрение.

Поливайте кабачки раствором коровяка, разводя его в соотношении 1 литр коровяка на 10 литров воды. Этим раствором поливайте только на влажной почве.

Если у вас нет коровяка, вы можете использовать зелёное удобрение из трав или куриный помёт.

Также можно использовать магазинные удобрения, такие как аммиачная селитра, мочевина или другие азотсодержащие удобрения. Главное, при выборе удобрений обратите внимание на их состав, чтобы в них присутствовал азот.

Через 3-4 дня после полива кабачков коровяком проводите полив кустов зольным раствором. Разбавьте золу в ведре воды (1 литровая банка золы настаивается три часа) и поливайте кабачки этим раствором.

В составе золы содержатся фосфор, калий, магний, железо и другие питательные вещества. На текущей стадии развития кабачков они впитывают эти вещества из почвы в небольших количествах, но они необходимы для их дальнейшего роста.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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