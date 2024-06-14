Запад отвергает мирный план Путина. Крах для Украины наступит в 2025 году

Противник отверг мирный план Владимира Путина по Украине, что приведёт в середине 2025 года к тотальному проигрышу Запада в войне с Россией.
Президент РФ Владимир Путин впервые публично озвучил мирный план России по Украине на совещании с руководящим составом МИД России.
Главные пункты плана:
Путин подчеркнул, что никакого перемирия, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению, не будет. Речь идёт не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. После выполнения вышеперечисленных договорённостей, оформленных документально с украинской стороны Верховной радой, можно приступить к созданию "неделимой системы евразийской безопасности, учитывающей интересы всех без исключения государств".
"Сегодня мы делаем ещё одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то, в конце концов, это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", — подчеркнул президент.
Он предупредил, что реалии на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала следующих переговоров от РФ будут другими.
Ответ прозвучал от генсека НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, предложение Путина означает, что Россия должна достичь своих военных целей, а Украина "должна отдать гораздо больше земель, чем было захвачено Россией". Он назвал предложение Кремля — предложением "о большей агрессивности". По его словам, оно демонстрирует, что цель России — контролировать Украину. Генсек заверил, что союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину и предоставлять ей вооружение.
Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире, а США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию".
Reuters сообщает, что Владимир Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине "ультиматумом".
Реакция противника ясна, поэтому в ближайшее время в состав РФ войдёт Харьковская область (а ведь РФ могла выйти из Харьковской области), затем Сумская и т. д.
Идёт война на истощение, и экономика Украины на грани коллапса. Киевский режим не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность страны, а общество против мобилизации. Перелом, как ранее предположил Путин, произойдёт в 2025 году, когда на Украине начнут призывать 18-летних и "Зеленского уберут". В украинском обществе к тому времени уже будет царить отчаяние из-за "чёрной зимы", которую многие не переживут. Поэтому приход России будет восприниматься как спасение.
Верхушку нацистов ждёт трибунал.
Мирный план Путина — это "ход конём" перед конференцией в Швейцарии, показывающий её бесполезность. Чем быстрее к власти на Украине и в США пришла бы "партия мира", тем лучше было бы для "свидомых" и их хозяев, но они пока этого не понимают.
Через несколько лет они будут сожалеть, что не согласились на предложение Путина.
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