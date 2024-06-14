Запад отвергает мирный план Путина. Крах для Украины наступит в 2025 году

Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты

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Противник отверг мирный план Владимира Путина по Украине, что приведёт в середине 2025 года к тотальному проигрышу Запада в войне с Россией.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Путин впервые озвучил мирный план по Украине

Президент РФ Владимир Путин впервые публично озвучил мирный план России по Украине на совещании с руководящим составом МИД России.

Главные пункты плана:

полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денацификация;

обеспеченные права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине;

признание новых территорий РФ — статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации;

отмена всех западных санкций против России.

Путин подчеркнул, что никакого перемирия, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению, не будет. Речь идёт не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. После выполнения вышеперечисленных договорённостей, оформленных документально с украинской стороны Верховной радой, можно приступить к созданию "неделимой системы евразийской безопасности, учитывающей интересы всех без исключения государств".

"Сегодня мы делаем ещё одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то, в конце концов, это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", — подчеркнул президент.

Он предупредил, что реалии на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала следующих переговоров от РФ будут другими.

Запад отвергает мирный план Путина

Ответ прозвучал от генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, предложение Путина означает, что Россия должна достичь своих военных целей, а Украина "должна отдать гораздо больше земель, чем было захвачено Россией". Он назвал предложение Кремля — предложением "о большей агрессивности". По его словам, оно демонстрирует, что цель России — контролировать Украину. Генсек заверил, что союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину и предоставлять ей вооружение.

Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что Путин "не вправе" ставить Украине условия о мире, а США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию".

Reuters сообщает, что Владимир Зеленский назвал мирные предложения Путина по Украине "ультиматумом".

Путин просчитал все детали — до трибунала над Зеленским

Реакция противника ясна, поэтому в ближайшее время в состав РФ войдёт Харьковская область (а ведь РФ могла выйти из Харьковской области), затем Сумская и т. д.

Идёт война на истощение, и экономика Украины на грани коллапса. Киевский режим не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность страны, а общество против мобилизации. Перелом, как ранее предположил Путин, произойдёт в 2025 году, когда на Украине начнут призывать 18-летних и "Зеленского уберут". В украинском обществе к тому времени уже будет царить отчаяние из-за "чёрной зимы", которую многие не переживут. Поэтому приход России будет восприниматься как спасение.

Верхушку нацистов ждёт трибунал.

Мирный план Путина — это "ход конём" перед конференцией в Швейцарии, показывающий её бесполезность. Чем быстрее к власти на Украине и в США пришла бы "партия мира", тем лучше было бы для "свидомых" и их хозяев, но они пока этого не понимают.

Через несколько лет они будут сожалеть, что не согласились на предложение Путина.

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