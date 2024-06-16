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Счетная палата проанализирует обратную связь от самозанятых

Счетная палата проводит анализ эффективности самозанятости

1:44
Экономика

Счетной палатой было проведено социологическое исследование с целью получения обратной связи от плательщиков.

Счетная палата проводит анализ эффективности самозанятости
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Итоги опроса будут подведены в ноябре 2024 года в рамках подготовки отчета. Эксперимент по установлению налогового режима будет продолжаться до 31 декабря 2028 года, с возможностью изменения налоговых ставок и предельного размера доходов.

В апреле 2024 года число самозанятых в России составило более 10 млн человек, налоговый режим для которых начал действовать с 2019 года.

Самозанятость — это форма предпринимательской деятельности, при которой человек ведет свой собственный бизнес, работая независимо от организации или работодателя. Основное отличие самозанятости от традиционного трудового труда заключается в том, что самозанятый человек управляет своим временем и ресурсами, определяет виды услуг или товаров, которыми он занимается, и самостоятельно принимает решения о своей деятельности.

Самозанятость предоставляет возможность самореализации, творчества и контроля над своим трудом. Самозанятые могут выбирать гибкий график работы, определять темп и объем работы, а также самостоятельно устанавливать цены на свои услуги или продукцию.
Одним из основных рисков самозанятости является нестабильный доход и необходимость самостоятельного привлечения клиентов или заказов. Также самозанятость требует хорошего планирования и самодисциплины, чтобы эффективно управлять своим бизнесом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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