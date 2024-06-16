Счетной палатой было проведено социологическое исследование с целью получения обратной связи от плательщиков.
Итоги опроса будут подведены в ноябре 2024 года в рамках подготовки отчета. Эксперимент по установлению налогового режима будет продолжаться до 31 декабря 2028 года, с возможностью изменения налоговых ставок и предельного размера доходов.
В апреле 2024 года число самозанятых в России составило более 10 млн человек, налоговый режим для которых начал действовать с 2019 года.
Самозанятость — это форма предпринимательской деятельности, при которой человек ведет свой собственный бизнес, работая независимо от организации или работодателя. Основное отличие самозанятости от традиционного трудового труда заключается в том, что самозанятый человек управляет своим временем и ресурсами, определяет виды услуг или товаров, которыми он занимается, и самостоятельно принимает решения о своей деятельности.
Самозанятость предоставляет возможность самореализации, творчества и контроля над своим трудом. Самозанятые могут выбирать гибкий график работы, определять темп и объем работы, а также самостоятельно устанавливать цены на свои услуги или продукцию.
Одним из основных рисков самозанятости является нестабильный доход и необходимость самостоятельного привлечения клиентов или заказов. Также самозанятость требует хорошего планирования и самодисциплины, чтобы эффективно управлять своим бизнесом.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.