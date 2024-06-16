Германия предупреждает: торговая война с Китаем может стать катастрофой

Германия требует "серьезных шагов" от Китая для предотвращения торговой войны

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Германия настаивает на "серьезных шагах" от Китая по вопросу тарифов на импортные электромобили, стремясь предотвратить эскалацию торгового конфликта. Правительство Олафа Шольца добивается "дружественного" решения после угрозы ЕС ввести антидемпинговые тарифы для защиты европейских автопроизводителей.

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Ведущие немецкие автоконцерны, опасаясь ответных мер Китая, выступают против этих тарифов. Министр экономики Германии Роберт Хабек посетит Китай для переговоров о справедливых торговых условиях, но не будет непосредственно участвовать в обсуждениях тарифов.

Между тем, китайские компании подали заявку на антидемпинговое расследование импорта свинины из ЕС, что может затронуть Испанию и Францию, но не Германию. Опасения по поводу торговой войны нарастают на фоне экономических трудностей Европы после пандемии, инфляции и энергетического кризиса.