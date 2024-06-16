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В России пиво и коньяк заняли лидерские позиции

Компания Luding Group: Пиво становится самым популярным напитком в России

1:00
Экономика

По словам председателя совета директоров компании Luding Group Эрнеста Хачатуряна, самым популярным алкогольным напитком среди россиян является пиво, которое составляет около 80% рынка. Он отметил, что у россиян растет также интерес к коньяку.

Компания Luding Group: Пиво становится самым популярным напитком в России
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Хачатурян сообщил, что продажи водки в стране показывают стагнацию, с незначительным годовым приростом в 1%. Общее потребление крепкого алкоголя в 2023 году увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, при этом происходит изменение спроса на разные бренды, включая отход с рынка зарубежных производителей.

Известно, что на Руси одним из самых популярных напитков была медовуха, алкогольный напиток, изготовленный на основе меда. Напиток был популярен на различных праздниках, свадьбах, во время обрядов. Кроме того, не менее востребованными были квас, настойки, а также пиво.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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