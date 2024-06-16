По словам председателя совета директоров компании Luding Group Эрнеста Хачатуряна, самым популярным алкогольным напитком среди россиян является пиво, которое составляет около 80% рынка. Он отметил, что у россиян растет также интерес к коньяку.
Хачатурян сообщил, что продажи водки в стране показывают стагнацию, с незначительным годовым приростом в 1%. Общее потребление крепкого алкоголя в 2023 году увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом, при этом происходит изменение спроса на разные бренды, включая отход с рынка зарубежных производителей.
Известно, что на Руси одним из самых популярных напитков была медовуха, алкогольный напиток, изготовленный на основе меда. Напиток был популярен на различных праздниках, свадьбах, во время обрядов. Кроме того, не менее востребованными были квас, настойки, а также пиво.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.