Что мотивировало резонансную встречу талиба* с арабским шейхом

Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы

6:10 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Центразия

Недавно столицу ОАЭ неожиданно посетил исполняющий обязанности министра внутренних дел Эмирата Афганистан Сираджуддин Хаккани. Поясним: в афганском правительстве у всех его чинов сходные статусы. Они как бы временно исполняют то, что поручено.

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Кроме того, во внутренней иерархии талибов* он конкурирует сейчас с верховным лидером движения "Талибан"*, которым является Хайбатулла Ахундзада. Последний базируется в Кандагаре, расположенном недалеко от Пакистана, а С. Хаккани — в Кабуле.

Одноимённая "Сеть Хаккани" объединяет штурмовые подразделения афганской армии, которые сыграли главную роль в изгнании из страны вооруженных сил США. Эта сеть начала формироваться ещё в восьмидесятых годах прошлого столетия.

К этому приложил руку отец Сираджуддина Хаккани — Джалалуддин, до сих пор почитаемый в среде "борцов за веру". Но все эти штрихи бэкграунда высокопоставленного талиба* меркнут перед тем, что Сираджуддин Хаккани занимает сейчас топовое место в чёрном списке госдепа США как "дорогой" террорист, за голову которого обещаны рекордные $10 млн.

Аналогичная оценка исходит и от Контртеррористического центра ООН, занимающегося глобальным мониторингом терроризма и всех акций, подпадающих под это определение. По информации СМИ из Абу-Даби, стало известно, что С. Хаккани сопровождал его давний протеже — начальник Главного управления разведки движения "Талибан"* Абдул Хак Васик. Он несколько лет провёл в американской военной тюрьме на базе Гуантанамо и был освобождён в 2014 году.

На этом противоречивом и интригующем фоне закономерен вопрос: что мотивировало резонансную встречу Сираджуддина Хаккани с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном? Нет сомнения, что у этой встречи есть своя предыстория, некоторые пункты которой лежат вне публичной сферы.

Так, у матери Сираджуддина Хаккани арабское происхождение. Она была второй женой его отца. Джалалуддин Хаккани остался в истории как харизматичнейший полевой командир во время боевых действий против советских вооружённых сил, которые вошли в Афганистан в 1979 году. Первые наёмники из стран Персидского залива появились именно в его отрядах.

Во многом этому способствовали близкие отношения Джалалуддина Хаккани с Усамой бен Ладаном, будущим лидером "Аль-Каиды"*. Он не раз помогал афганскому "воину джихада" залечивать раны в ближневосточных клиниках. В один из таких вояжей Хаккани и познакомился с арабской девушкой, родившей ему Сираджуддина. Конечно, фактор сходного генотипа нельзя назвать решающим для шейхов ОАЭ, уделяющим в последний год-полтора растущее внимание ситуации в Афганистане и его ключевым фигурам. Тем не менее, элемент кровного родства при выборе потенциального партнёра в турбулентной стране нельзя сбрасывать со счетов.

Не прошло бесследно и то, что Сираджуддин Хаккани в 2023-24 годам к военным компетенциям добавил политические, решая как внутренние, так и внешние задачи. Последние месяцы он постоянно находился в командировках по городам и весям многонационального Афганистана. В приоритете были те регионы, где происходили протесты против движения "Талибан"*.

Хаккани — гибкий дипломат

Надо признать, что он гибко умиротворял их, прагматично используя, например, резервные бюджетные средства для реализации местных социально-экономических программ. В начале текущего года резко обострилась обстановка на афганско-пакистанской границе. В северо-западной провинции Пакистана достигли пика вооружённые столкновения между дислоцированным здесь армейским контингентом и военным крылом ТТП — сепаратистским движением пакистанских талибов*. Его боевики, в основном пуштуны из "зоны свободных племён", уже давно ведут вооружённую борьбу против Исламабада и часто для маневра используют афганскую территорию.

В ответ пакистанская армия совершает кровопролитные рейды возмездия в приграничные районы Афганистана, где пришлые боевики неизменно получают от соплеменников-пуштунов поддержку и покровительство.

Сираджуддин Хаккани осудил подобную эскалацию напряжённости и провёл конструктивные переговоры со своим пакистанским коллегой, взяв на себя обязательство закрыть границу для мятежников из Пакистана. Такая линия пошла вразрез с агрессивной позицией кандагарских талибов*, обеспокоенных судьбой "пуштунских братьев" в Пакистане.

По сообщениям пакистанских СМИ, Хайбатулла Ахундзада вызвал Сираджуддина Хаккани в Кандагар и резко потребовал от него впредь без согласования не давать пакистанцам никаких обещаний. Кстати, этот поворот наверняка только прибавил интерес к фигуре строптивого талиба* со стороны руководства ОАЭ. Ведь последнее на внешнеполитической арене явно соперничает с Катаром, который делает ставку именно на консервативных талибов* из Кандагара.

Очевидно, что у Абу-Даби другой подход: Афганистану нужен курс на внутреннее сплочение, экономическое развитие на базе стабильных отношений с соседями и всем мировым сообществом. Об этом и шла речь на встрече президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с Сираджуддином Хаккани, стремительно набирающим вес в афганской политике.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ