Ученые создали батареи на основе анодов дерева

Аккамуляторы без лития: Ученые создали батарейку из дерева

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Финская организация Stora Enso заключила соглашение с шведским производителем батарей Altris на поставку специфических анодов из дерева. Они предназначены для инновационного типа аккумуляторов, где литий замещается более дешевым и доступным натрием.

Фото: commons.wikimedia.org by Б.Навез is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Применение углерода из дерева поможет сделать эти батареи еще более безопасными и эко-дружелюбными.

Stora Enso владеет приблизительно 2 миллионами гектар лесов и уже более 80 лет занимается обработкой древесины. В 2015 году компания освоила технологию извлечения лигнина в промышленных масштабах, а в 2021 году разработала новый материал под названием "Lignode". Сущностью этого материала является углерод максимальной степени очистки, который остается после извлечения лигнина из дерева.

Altris постоянно проводит опыты с дизайном и материалами для своих аккумуляторов и заинтересовался вариантом углеродных электродов от Stora Enso. Во-первых, поскольку они производятся в соседней стране и обходятся дешевле импортного китайского сырья. Во-вторых, такие материалы можно легко утилизировать без ущерба для окружающей среды. Год назад организация представила модель аккумулятора для электромобилей на 160 Вт⋅ч/кг, а в настоящее время готовит усовершенствованную версию на 200 Вт⋅ч/кг.