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Выйдет тонна грязи: лейку изнутри очистите этими 2 проверенными способами

Как быстро и просто очистить садовую лейку

1:12
Садоводство » Советы

С течением времени на внутренних стенках садовой лейки может появиться тёмный или зелёный налёт. Очистить эту грязь довольно сложно из-за изогнутой конструкции лейки, которая не позволяет легко достать до внутренних поверхностей. Более того, это требует большого количества воды, которая на даче ценится. Однако существуют два простых и проверенных способа.

Как быстро и просто очистить садовую лейку
Фото: https://www.flickr.com/photos/simononly/6320010953/ by Simon Q from United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый способ заключается в том, чтобы насыпать в лейку две горсти песка и горсть мелких камней, затем залить теплой водой до половины. Закрыв горловину, нужно потрясти лейку и вылить грязную воду. Обычно это достаточно для удаления небольших загрязнений, но если необходимо, повторите процедуру.

Для закрытия горловины можно использовать подходящую по размеру деревянную крышку или двухлитровую пластиковую бутылку.

Второй способ — использование лимонной кислоты, однако это подходит только для пластиковых леек. Наполните лейку горячей водой и добавьте столовые ложки лимонной кислоты на каждые 2 литра воды. Перемешайте и оставьте на 3 часа, затем перелейте.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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