Доллар уже давно стал инструментом политического давления. И мир это понимает. Однако мировая валюта продолжает свое наступление по всем "фронтам".
12 июня, в День России, 200 российский компаний (в их числе и Московская биржа) были внесены в санкционный список, который скоро примет формат "многотомного".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что доля "недружественных" валют в расчетах России сегодня составляет всего 17,8%. Тогда как расчеты в дружественных валютах выросли почти в 15 раз.
Страны, стремящиеся уменьшить связь с долларом из-за геополитических соображений, уже активно осуществляют дедолларизацию. Россия, Китай, Иран в их числе.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.