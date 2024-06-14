Токсичность доллара раскрылась во всей красе

Доллар, как мировая резервная валюта, не перестает себя дискредитировать

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар уже давно стал инструментом политического давления. И мир это понимает. Однако мировая валюта продолжает свое наступление по всем "фронтам".

Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

12 июня, в День России, 200 российский компаний (в их числе и Московская биржа) были внесены в санкционный список, который скоро примет формат "многотомного".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что доля "недружественных" валют в расчетах России сегодня составляет всего 17,8%. Тогда как расчеты в дружественных валютах выросли почти в 15 раз.

Страны, стремящиеся уменьшить связь с долларом из-за геополитических соображений, уже активно осуществляют дедолларизацию. Россия, Китай, Иран в их числе.