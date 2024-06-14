Токсичность доллара раскрылась во всей красе

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Доллар, как мировая резервная валюта, не перестает себя дискредитировать

0:51
Экономика

Доллар уже давно стал инструментом политического давления. И мир это понимает. Однако мировая валюта продолжает свое наступление по всем "фронтам". 

Доллар, как мировая резервная валюта, не перестает себя дискредитировать
Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

12 июня, в День России, 200 российский компаний (в их числе и Московская биржа) были внесены в санкционный список, который скоро примет формат "многотомного". 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что доля "недружественных" валют в расчетах России сегодня составляет всего 17,8%. Тогда как расчеты в дружественных валютах выросли почти в 15 раз. 

Страны, стремящиеся уменьшить связь с долларом из-за геополитических соображений, уже активно осуществляют дедолларизацию. Россия, Китай, Иран в их числе. 

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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