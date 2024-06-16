Гусейн Гасанов лишился счетов в четырех банках и получил подарок в виде Мерседеса

Счета блогера Гусейна Гасанова заблокированы из-за налоговой задолженности

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С 13 июня счета блогера Гусейна Гасанова заблокированы в четырех банках из-за задолженности перед ФНС в размере 144,8 миллионов рублей. Налоговая служба уже обратилась в суд для взыскания средств.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Гасанов начал гасить долг, выплатив менее 10 миллионов рублей, хотя изначально сумма задолженности превышала 153 миллиона. Несмотря на финансовые проблемы, блогер сообщил в социальных сетях, что преданная поклонница подарила ему новый Мерседес.

В настоящее время Гасанов находится за пределами России. Между тем, основатель Telegram Павел Дуров посетил Иссык-Куль в Кыргызстане, возможно, для инвестирования в крупный проект.