С 13 июня счета блогера Гусейна Гасанова заблокированы в четырех банках из-за задолженности перед ФНС в размере 144,8 миллионов рублей. Налоговая служба уже обратилась в суд для взыскания средств.
Гасанов начал гасить долг, выплатив менее 10 миллионов рублей, хотя изначально сумма задолженности превышала 153 миллиона. Несмотря на финансовые проблемы, блогер сообщил в социальных сетях, что преданная поклонница подарила ему новый Мерседес.
В настоящее время Гасанов находится за пределами России. Между тем, основатель Telegram Павел Дуров посетил Иссык-Куль в Кыргызстане, возможно, для инвестирования в крупный проект.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.