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Гусейн Гасанов лишился счетов в четырех банках и получил подарок в виде Мерседеса

Счета блогера Гусейна Гасанова заблокированы из-за налоговой задолженности

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Шоу-бизнес

С 13 июня счета блогера Гусейна Гасанова заблокированы в четырех банках из-за задолженности перед ФНС в размере 144,8 миллионов рублей. Налоговая служба уже обратилась в суд для взыскания средств.

Счета блогера Гусейна Гасанова заблокированы из-за налоговой задолженности
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Гасанов начал гасить долг, выплатив менее 10 миллионов рублей, хотя изначально сумма задолженности превышала 153 миллиона. Несмотря на финансовые проблемы, блогер сообщил в социальных сетях, что преданная поклонница подарила ему новый Мерседес.

В настоящее время Гасанов находится за пределами России. Между тем, основатель Telegram Павел Дуров посетил Иссык-Куль в Кыргызстане, возможно, для инвестирования в крупный проект.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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