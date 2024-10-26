Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска

Подготовка к путешествию может быть достаточно стрессовой, но ещё более неприятным будет обнаружить, что некоторые предметы в багаже могут привести к отказу в посадке на рейс.
Бывают случаи, когда забытые в чемодане или ручной клади вещи могут нарушить планы и даже не позволить вам отправиться в долгожданное путешествие.
Сотрудник службы обработки багажа авиакомпании American Airlines поделился полезными советами. Он напомнил, что изменения давления в самолёте могут вызвать протечки в герметичных контейнерах.
В первую очередь это касается аэрозолей, таких как солнцезащитные кремы и дезодоранты, которые туристы часто берут с собой в путешествия, особенно если планируется поездка в тёплые края.
Аэрозоли, которые содержат негорючие и нетоксичные газы, разрешены к перевозке в багаже в грузовом отсеке, если их объём не превышает двух килограммов или двух литров, а также если клапаны защищены от случайного выпуска содержимого.
Попавшая в подобную ситуацию туристка рассказала, что её не пустили на рейс в Перу из-за портативного аккумулятора, случайно оставленного в багаже.
Она опубликовала пост с предупреждением, чтобы другие пассажиры не допускали таких ошибок, которые могут сорвать запланированную поездку.
American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.
Аэрозо́ль — образуются в результате хозяйственной деятельности человека, важное место среди них занимают промышленные аэрозоли, примером промышленного аэрозоля может служить газовый баллончик.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.