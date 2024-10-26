Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Подготовка к путешествию может быть достаточно стрессовой, но ещё более неприятным будет обнаружить, что некоторые предметы в багаже могут привести к отказу в посадке на рейс.

Фото: www.freepik.com

Бывают случаи, когда забытые в чемодане или ручной клади вещи могут нарушить планы и даже не позволить вам отправиться в долгожданное путешествие.

Сотрудник службы обработки багажа авиакомпании American Airlines поделился полезными советами. Он напомнил, что изменения давления в самолёте могут вызвать протечки в герметичных контейнерах.

В первую очередь это касается аэрозолей, таких как солнцезащитные кремы и дезодоранты, которые туристы часто берут с собой в путешествия, особенно если планируется поездка в тёплые края.

Аэрозоли, которые содержат негорючие и нетоксичные газы, разрешены к перевозке в багаже в грузовом отсеке, если их объём не превышает двух килограммов или двух литров, а также если клапаны защищены от случайного выпуска содержимого.

Попавшая в подобную ситуацию туристка рассказала, что её не пустили на рейс в Перу из-за портативного аккумулятора, случайно оставленного в багаже.

Она опубликовала пост с предупреждением, чтобы другие пассажиры не допускали таких ошибок, которые могут сорвать запланированную поездку.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.



Аэрозо́ль — образуются в результате хозяйственной деятельности человека, важное место среди них занимают промышленные аэрозоли, примером промышленного аэрозоля может служить газовый баллончик.



