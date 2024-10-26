Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний педикюр: стоит ли покрывать ногти гель-лаком
Картофельное пюре по-французски: нежное и ароматное, как в лучших ресторанах
Как правильно хранить мульчу из сена: советы опытных дачников
Шипованная резина и фрикционная: когда и какую выбрать
Нектарины против персиков: основные отличия и что выбрать
Учёные разгадали тайну: сколько клеток в вашем теле
Похудение без спортзала: советы от тренера
Стоимость машиноместа в Москве впервые перевалила за 3 миллиона рублей
Число женщин-руководителей в Японии впервые составило более 15%

Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска

1:22
Туризм

Подготовка к путешествию может быть достаточно стрессовой, но ещё более неприятным будет обнаружить, что некоторые предметы в багаже могут привести к отказу в посадке на рейс.

Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Фото: www.freepik.com

Бывают случаи, когда забытые в чемодане или ручной клади вещи могут нарушить планы и даже не позволить вам отправиться в долгожданное путешествие.

Сотрудник службы обработки багажа авиакомпании American Airlines поделился полезными советами. Он напомнил, что изменения давления в самолёте могут вызвать протечки в герметичных контейнерах.

В первую очередь это касается аэрозолей, таких как солнцезащитные кремы и дезодоранты, которые туристы часто берут с собой в путешествия, особенно если планируется поездка в тёплые края.

Аэрозоли, которые содержат негорючие и нетоксичные газы, разрешены к перевозке в багаже в грузовом отсеке, если их объём не превышает двух килограммов или двух литров, а также если клапаны защищены от случайного выпуска содержимого.

Попавшая в подобную ситуацию туристка рассказала, что её не пустили на рейс в Перу из-за портативного аккумулятора, случайно оставленного в багаже.

Она опубликовала пост с предупреждением, чтобы другие пассажиры не допускали таких ошибок, которые могут сорвать запланированную поездку.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

Аэрозо́ль —  образуются в результате хозяйственной деятельности человека, важное место среди них занимают промышленные аэрозоли, примером промышленного аэрозоля может служить газовый баллончик. 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Садоводство, цветоводство
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку Аудио 
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Еда и рецепты
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Дрон дальнего действия АН-196 Лютый. Киев готовит главное оружие против России? Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Последние материалы
Нектарины против персиков: основные отличия и что выбрать
Учёные разгадали тайну: сколько клеток в вашем теле
Похудение без спортзала: советы от тренера
Стоимость машиноместа в Москве впервые перевалила за 3 миллиона рублей
Число женщин-руководителей в Японии впервые составило более 15%
Как тёмные круги под глазами сигнализируют о здоровье организма
БРИКС поддерживает создание зерновой биржи: Россия и Бразилия ведут переговоры о её запуске в 2025 году
Как отучить кошку портить мебель?
Неожиданные причины акне: как кариес может повлиять на вашу кожу
Сохраняем сок и вкус: что делать с лимонами, которые начинают портиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.