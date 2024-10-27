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Михаил Боярский едва не погиб перед началом съёмок фильма

0:53
Шоу-бизнес

Часто актёры, особенно снимаясь в приключенческих фильмах подвергают себя опасности. Но, даже играя в развлекательном кино, они не застрахованы от риска. Так, перед началом съёмок фильма "Сватовство гусара" в 1979 году Михаил Боярский попал в серьёзную автокатастрофу.

Михаил Боярский едва не погиб перед началом съёмок фильма
Фото: YouTube канал dundurey by Скриншот видео YouTube канала dundurey, PDM

Съёмочная группа ехала по Киевскому шоссе во время дождя. Дорога была очень скользкой, и водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Боярский, который в это время спал на заднем сидении "Волги", головой разбил лобовое стекло и, вылетев из машины, спиной ударился о бетонный разделительный барьер.

Он сломал крестец и остистые отростки позвоночника. Боярскому пришлось провести три месяца в больнице, прежде чем он снова смог ходить.

 

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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