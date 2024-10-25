Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский бизнесмен Штенгелов хочет приобрести футбольный клуб в Европе
Крупный горнолыжный курорт во Франции закроется из-за сокращения количества снега
Газпромбанк готов купить российский бизнес французской ритейл-группы Ашан
Психологи помогают певице Натали справиться с трудностями
Антироссийские санкции ЕС дали преимущество авиакомпаниям Китая
Осенние румяна: неожиданные оттенки для смелого образа
Российский газ поможет Сербии пережить зиму по выгодной цене
В Грузии найдена редкая пластина бога римских солдат
Горячий шоколад: этот зимний напиток может изменить ваше здоровье к лучшему

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

1:22
Еда

Пользователи интернета называют этот напиток "природным "Оземпиком"" и считают его лучшим дополнением к диетическому питанию. Речь идет о зелёном чае, которому приписывают множество лечебных свойств.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале пояснил, что зелёный чай действительно заслуживает свою популярность.

"Онкология, кардиология, косметология — всюду можно встретить препараты на основе зелёного чая. Сейчас модно использовать его для снижения веса", — отметил специалист.

Подобно популярному лекарству от диабета, который стимулирует похудение, зелёный чай также увеличивает синтез GLP-1, кишечного пептида, который стимулирует поджелудочную железу к высвобождению инсулина после еды, снижая уровень сахара в крови. Этот пептид также воздействует на мозг, влияя на чувство голода.

Кроме того, в зелёном чае содержится эпигаллокатехин, который способствует ускорению окисления жиров и улучшению метаболизма.

Однако доктор Мясников предупредил, что не существует одного продукта, добавки или лекарства, которые могут быстро и надолго избавить от лишнего веса. Долговременный результат возможен только при изменении образа жизни.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Экономика и бизнес
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро Аудио 
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
Авто
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как создать универсальную опору для кустарников
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы
Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Последние материалы
Горячий шоколад: этот зимний напиток может изменить ваше здоровье к лучшему
Автомобили, которые быстрее теряют стоимость
Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Ревва поздравил Михаила Галустяна с 45-летием: не просто мой друг
Кошка — лучший способ справиться с одиночеством и стрессом
Почему туристам из России следует полететь на Филиппины этой зимой
Врач рассказал, какие прогулки помогут в борьбе с высоким давлением
Учёные назвали последствия отключения Атлантической циркуляции
Почему 400 г овощей и фруктов в день — это минимальная норма
Индия готовится к удвоению спроса на газ к 2040 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.