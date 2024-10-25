Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Пользователи интернета называют этот напиток "природным "Оземпиком"" и считают его лучшим дополнением к диетическому питанию. Речь идет о зелёном чае, которому приписывают множество лечебных свойств.

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Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале пояснил, что зелёный чай действительно заслуживает свою популярность.

"Онкология, кардиология, косметология — всюду можно встретить препараты на основе зелёного чая. Сейчас модно использовать его для снижения веса", — отметил специалист.

Подобно популярному лекарству от диабета, который стимулирует похудение, зелёный чай также увеличивает синтез GLP-1, кишечного пептида, который стимулирует поджелудочную железу к высвобождению инсулина после еды, снижая уровень сахара в крови. Этот пептид также воздействует на мозг, влияя на чувство голода.

Кроме того, в зелёном чае содержится эпигаллокатехин, который способствует ускорению окисления жиров и улучшению метаболизма.

Однако доктор Мясников предупредил, что не существует одного продукта, добавки или лекарства, которые могут быстро и надолго избавить от лишнего веса. Долговременный результат возможен только при изменении образа жизни.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



