Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины

Лидеры стран "Большой семёрки" согласовали детали предоставления Киеву кредита в размере $50 миллиардов, сообщает Reuters, ссылаясь на совместное заявление G7.
В документе отмечается, что займы будут финансироваться за счёт будущих доходов от замороженных суверенных активов России.
Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в беседе с РИА "Новости" заявил, что использование этих активов Западом является незаконным и нарушает принципы международного права.
Чебесков подчеркнул, что такой опрометчивый шаг со стороны США и Европейского Союза может иметь исторические последствия для мировой финансовой системы и привести к масштабным изменениям.
Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населени.
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