Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидеры стран "Большой семёрки" согласовали детали предоставления Киеву кредита в размере $50 миллиардов, сообщает Reuters, ссылаясь на совместное заявление G7.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

В документе отмечается, что займы будут финансироваться за счёт будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в беседе с РИА "Новости" заявил, что использование этих активов Западом является незаконным и нарушает принципы международного права.

Чебесков подчеркнул, что такой опрометчивый шаг со стороны США и Европейского Союза может иметь исторические последствия для мировой финансовой системы и привести к масштабным изменениям.

Уточнения

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.





Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населени.



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