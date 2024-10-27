Удобство пилота — безопасность полёта: в МАИ разработали эргономичную систему управления одноэкипажным лайнером

4:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Пока технический прогресс не привёл к созданию полностью безопасного беспилотного самолёта человек-пилот по-прежнему будет играть ключевую роль при совершении полёта.

Фото: пресс-служба МАИ

Поэтому создание максимально комфортного режима работы для него — отнюдь не тривиальная задача. Над её решением трудятся в центре "Авионика" МАИ, у специалистов которого есть свои разработки.

Современные достижения технологий ещё не позволили создать полностью надёжные беспилотные пассажирские самолёты, поэтому роль пилота остаётся ключевой для обеспечения безопасности полёта. Создание комфортных условий для работы пилота — важная задача, которую решают в научно-исследовательском центре "Авионика" МАИ. Специалисты центра работают над уникальными решениями в этой области.

Существует два основных подхода к управлению самолётом: с помощью штурвала или с использованием ручек управления самолётом (РУС). Эти подходы отражают различия в философиях двух крупнейших мировых авиапроизводителей: американского Boeing и европейского Airbus.

В самолётах Boeing управление осуществляется при помощи штурвалов, а ручка управления двигателем (РУД), регулирующая скорость, расположена между пилотами. В свою очередь, на самолётах Airbus применяются боковые РУС, а РУД также находится в центральной части кабины. В одноместных самолётах, таких как истребители или спортивные модели, управление осуществляется одной ручкой, установленной в центре, а РУД, как правило, находится слева.

Сторонники бокового управления считают штурвал устаревшим решением, которое усложняет работу пилота. Он мешает свободно наблюдать за приборами и требует неудобных манёвров левой рукой для работы с панелью управления или двигателем. Боковые ручки создают более комфортные условия: пилот может свободно наблюдать за приборной панелью, при этом командир воздушного судна управляет самолётом левой рукой, оставляя правую для работы с РУДом. Именно поэтому такая система получила широкое распространение на Airbus, а также на российских самолётах МС-21 и SJ 100.

Специалисты центра "Авионика" при разработке кабины для перспективного одноэкипажного авиалайнера выбрали европейскую схему управления, сочтя её оптимальной. В этой системе ручка управления располагается слева, а РУД — справа, что обеспечивает пилоту максимальный комфорт во время полёта.

В одноместных самолётах ручка управления традиционно размещается в центре, и пилот управляет ею правой рукой, так как РУД находится слева. Однако, по мнению сотрудников "Авионики", это не всегда удобно. Пилоту приходится чаще работать с ручкой управления, чем с двигателем, а также выполнять множество других задач: регулировать радиосвязь, настраивать приборы и корректировать план полёта.

Всё это делать левой рукой не всегда удобно, особенно когда правая занята управлением. Более эргономичным решением было бы разместить РУД под правую руку, а управление самолётом доверить левой, как это устроено в автомобилях. Это позволило бы пилоту легче справляться с длительными полётами, что, в конечном счёте, повышает безопасность.

Современные системы управления самолётом наполнены электроникой, которая заменила прежние механические связи. В прошлом сигналы от ручек управления передавались на агрегаты самолёта через металлические тросы и трубы.

Сегодня же команды поступают в цифровую систему управления, которая через электрические сигналы контролирует работу различных бортовых систем. Одной из тенденций в авиастроении становится внедрение систем, которые предотвращают ошибочные действия пилота, автоматически блокируя неверные команды.

Авиационные технологии развиваются стремительно, особенно за последние годы. Раньше в кабине пассажирского самолёта находилось несколько человек: два пилота, штурман, бортмеханик и радист. Сегодня экипаж состоит всего из двух пилотов.

Технический прогресс уже позволяет задумываться об одноэкипажных лайнерах, разработки которых активно ведутся. В современных самолётах пилоты управляют вручную только на взлёте и посадке, а эти этапы также постепенно автоматизируются. Роль пилота всё больше смещается в сторону контроля за автоматическими системами, и в будущем можно ожидать появления полностью беспилотных пассажирских самолётов, считают эксперты.

Уточнения



Моско́вский авиацио́нный институ́т — российское высшее учебное заведение, одно из ведущих в сфере авиации и космонавтики, расположенное в Москве.

