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Необычные хитрости для приготовления идеального плова

1:04
Еда

Ароматный, насыщенный плов — одно из самых любимых блюд во многих семьях, но приготовить его правильно под силу далеко не каждому. Секреты приготовления действительно вкусного плова известны опытным хозяйкам, которые знают несколько хитростей, способных превратить обычное блюдо в кулинарный шедевр.

Необычные хитрости для приготовления идеального плова
Фото: commons.wikimedia.org by Mizu basyo, CC BY-SA 3.0

Ключ к успеху в выборе посуды — лучше всего подойдёт казан из чугуна или другого материала с толстыми стенками. Это обеспечит равномерное распределение тепла, что так важно для правильного приготовления плова.

Особое внимание стоит уделить ингредиентам: мясо должно быть нежирным, а рис — тщательно промытым, чтобы он не слипался. Лук следует обжаривать, но не доводить до коричневого оттенка, чтобы не перебить вкус блюда.

Ещё один важный нюанс — во время готовки крышку казана лучше не поднимать, чтобы сохранить температурный баланс. Готовый плов подают горячим, чтобы подчеркнуть его аромат и текстуру.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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