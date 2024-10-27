Эти вещи заставляют вашу собаку сильно линять: обратите на них внимание

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Порода

Некоторые породы собак от природы линяют больше, чем другие. Такие породы, как лабрадоры, ретриверы, немецкие овчарки и хаски, имеют густую шерсть, которая часто линяет.

Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, CC BY 2.0

Сезонные изменения

Собаки часто линяют больше во время сезонных изменений, таких как весна и осень. Это их способ избавиться от старой шерсти и освободить место для новой шерсти.

Стресс или тревога

Собаки могут линять чрезмерно, когда испытывают стресс или тревогу. Изменения в окружающей среде, громкие звуки или сепарационная тревога могут спровоцировать усиленную линьку.

Неправильное питание

Рацион собаки играет важную роль в здоровье шерсти. Если они не получают надлежащих питательных веществ из пищи, их шерсть может стать тусклой и склонной к линьке.

Проблемы со здоровьем

Некоторые состояния здоровья, такие как аллергия, гормональный дисбаланс или кожные инфекции, могут вызвать чрезмерную линьку у собак.

Отсутствие груминга

Регулярный груминг помогает удалить выпавшую шерсть с шерсти собаки. Если не ухаживать регулярно, выпавшая шерсть может накапливаться, что приведет к еще большей линьке.

Возраст

Пожилые собаки могут линять больше из-за изменений кожи и шерсти. Это естественная часть процесса старения.

Климат и температура

Собаки приспосабливают свою шерсть к погоде. В теплые месяцы они могут линять, чтобы оставаться более прохладными, в то время как в холодные месяцы они отращивают более густую шерсть. Эти естественные адаптации могут привести к линьке.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

