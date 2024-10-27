Эти вещи заставляют вашу собаку сильно линять: обратите на них внимание

Некоторые породы собак от природы линяют больше, чем другие. Такие породы, как лабрадоры, ретриверы, немецкие овчарки и хаски, имеют густую шерсть, которая часто линяет.
Собаки часто линяют больше во время сезонных изменений, таких как весна и осень. Это их способ избавиться от старой шерсти и освободить место для новой шерсти.
Собаки могут линять чрезмерно, когда испытывают стресс или тревогу. Изменения в окружающей среде, громкие звуки или сепарационная тревога могут спровоцировать усиленную линьку.
Рацион собаки играет важную роль в здоровье шерсти. Если они не получают надлежащих питательных веществ из пищи, их шерсть может стать тусклой и склонной к линьке.
Некоторые состояния здоровья, такие как аллергия, гормональный дисбаланс или кожные инфекции, могут вызвать чрезмерную линьку у собак.
Регулярный груминг помогает удалить выпавшую шерсть с шерсти собаки. Если не ухаживать регулярно, выпавшая шерсть может накапливаться, что приведет к еще большей линьке.
Пожилые собаки могут линять больше из-за изменений кожи и шерсти. Это естественная часть процесса старения.
Собаки приспосабливают свою шерсть к погоде. В теплые месяцы они могут линять, чтобы оставаться более прохладными, в то время как в холодные месяцы они отращивают более густую шерсть. Эти естественные адаптации могут привести к линьке.
Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.
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