Лучшие месяцы для идеального отдыха на Бали

Отдых на Бали — это возможность окунуться в экзотику и расслабиться.
Этот остров в Индонезии с его живописными пляжами и тропической атмосферой давно завоевал сердца путешественников со всего мира.
Бали предлагает как умиротворяющий отдых на побережье, так и активные приключения. Открывая для себя неповторимый индонезийский стиль жизни, Бали привлекает тех, кто ищет красоты природы, океана и культуры.
Лучшее время для поездки на Бали
Идеальным периодом для посещения Бали считается промежуток с мая по август.
В это время погода остается стабильно теплой и сухой, а температура колеблется от 24 °C ночью до 29 °C днем. И хотя август — самый прохладный месяц, солнечные дни гарантированы, а климат идеален для прогулок и купания.
Сухой сезон: с апреля по октябрь
В сухой сезон на Бали ясное небо и солнечные дни. Туристы наслаждаются идеальными условиями для водных видов спорта и снорклинга.
Высокий сезон, привлекающий большое количество отдыхающих, также влияет на стоимость: бронирование билетов, жилья и экскурсий в это время может обойтись дороже.
Сезон дождей на Бали: особенности
С ноября по апрель на остров приходят дожди. В сезон дождей климат становится влажным и жарким.
Обычно ливни идут утром и днём, а с января до середины апреля возможны тропические циклоны, приносящие сильные дожди и ветры.
Экономия на путешествии
Самое бюджетное время для поездки на Бали — межсезонье.
Наибольший туристический поток наблюдается с июня по август и с конца декабря до начала января, поэтому низкий сезон, включающий февраль, март, сентябрь, октябрь, ноябрь и начало декабря, позволяет снизить расходы на перелет и проживание.
Ба́ли (от индон. balî)— остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.
Сезон дождей — время года, когда выпадает непропорционально большое количество осадков в регионе, имеет место в тропических и субтропических широтах.
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