Лучшие месяцы для идеального отдыха на Бали

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Отдых на Бали — это возможность окунуться в экзотику и расслабиться.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

Этот остров в Индонезии с его живописными пляжами и тропической атмосферой давно завоевал сердца путешественников со всего мира.

Бали предлагает как умиротворяющий отдых на побережье, так и активные приключения. Открывая для себя неповторимый индонезийский стиль жизни, Бали привлекает тех, кто ищет красоты природы, океана и культуры.

Лучшее время для поездки на Бали

Идеальным периодом для посещения Бали считается промежуток с мая по август.

В это время погода остается стабильно теплой и сухой, а температура колеблется от 24 °C ночью до 29 °C днем. И хотя август — самый прохладный месяц, солнечные дни гарантированы, а климат идеален для прогулок и купания.

Сухой сезон: с апреля по октябрь

В сухой сезон на Бали ясное небо и солнечные дни. Туристы наслаждаются идеальными условиями для водных видов спорта и снорклинга.

Высокий сезон, привлекающий большое количество отдыхающих, также влияет на стоимость: бронирование билетов, жилья и экскурсий в это время может обойтись дороже.

Сезон дождей на Бали: особенности

С ноября по апрель на остров приходят дожди. В сезон дождей климат становится влажным и жарким.

Обычно ливни идут утром и днём, а с января до середины апреля возможны тропические циклоны, приносящие сильные дожди и ветры.

Экономия на путешествии

Самое бюджетное время для поездки на Бали — межсезонье.

Наибольший туристический поток наблюдается с июня по август и с конца декабря до начала января, поэтому низкий сезон, включающий февраль, март, сентябрь, октябрь, ноябрь и начало декабря, позволяет снизить расходы на перелет и проживание.

Уточнения

Ба́ли (от индон. balî)— остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



Сезон дождей — время года, когда выпадает непропорционально большое количество осадков в регионе, имеет место в тропических и субтропических широтах.

