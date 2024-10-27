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Исландия достигла экономического роста благодаря сокращённой рабочей неделе

Экономика

Исландия продемонстрировала впечатляющий темп экономического роста, обогнав многие европейские страны после внедрения сокращенной рабочей недели без потери зарплаты.

Исландия достигла экономического роста благодаря сокращённой рабочей неделе
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Об этом говорится в исследовании, проведённом двумя аналитическими центрами, ссылаясь на данные CNN.

В результате введения четырёхдневной рабочей недели экономика Исландии выросла на 5%. На данный момент более 50% трудоспособного населения страны работает по сокращённому графику. 

Как итог, в прошлом году в стране наблюдался значительный экономический рост, а уровень безработицы оказался одним из самых низких в Европе.

Анализ также показал, что производительность труда у большинства работников осталась на прежнем уровне или даже улучшилась. При этом уровень благополучия сотрудников значительно возрос, что отразилось на снижении стресса и выгорания, а также на улучшении здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

Уточнения

Исла́ндия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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