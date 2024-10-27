Исландия достигла экономического роста благодаря сокращённой рабочей неделе

Исландия продемонстрировала впечатляющий темп экономического роста, обогнав многие европейские страны после внедрения сокращенной рабочей недели без потери зарплаты.

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Об этом говорится в исследовании, проведённом двумя аналитическими центрами, ссылаясь на данные CNN.

В результате введения четырёхдневной рабочей недели экономика Исландии выросла на 5%. На данный момент более 50% трудоспособного населения страны работает по сокращённому графику.

Как итог, в прошлом году в стране наблюдался значительный экономический рост, а уровень безработицы оказался одним из самых низких в Европе.

Анализ также показал, что производительность труда у большинства работников осталась на прежнем уровне или даже улучшилась. При этом уровень благополучия сотрудников значительно возрос, что отразилось на снижении стресса и выгорания, а также на улучшении здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

Уточнения

Исла́ндия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).



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