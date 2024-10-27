Помятый Леонардо Ди Каприо снялся в предвыборном ролике

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Впервые за долгое время обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо решил выйти на связь с публикой. В своём личном микроблоге он призвал голосовать за Камалу Харрис на предстоящих выборах президента США. Дональд Трамп, по мнению актёра, не озабочен проблемами изменения климата.

Фото: YouTube канал russian.shorts by Скриншот видео YouTube канала russian.shorts, PDM

"Изменение климата убивает Землю и разрушает нашу экономику. Нам нужен смелый шаг вперед, чтобы спасти нашу экономику, нашу планету и самих себя. Вот почему я голосую за Камалу Харрис. Она помогла возглавить самые значительные меры по борьбе с изменением климата в истории США, включая принятие Закона о снижении инфляции", — заявил актёр.

Но пытливые пользователи в первую очередь обратили внимание на внешний вид Ди Каприо. Артист на видео выглядел помятым: одутловатое лицо, нездоровый цвет кожи и синяки под глазами.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.





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