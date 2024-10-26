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В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики

1:25
Наука

Исследователи НИТУ МИСИС создали уникальный алюминиевый сплав, предназначенный для применения в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности, таких как энергетика.

В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, CC BY 2.0

Новый сплав отличается высокой термостойкостью, электропроводностью и пластичностью, что делает его подходящим для использования в электротехнических системах, таких как кабели, проводники и трансформаторы.

Сплав содержит добавки кальция и циркония, которые значительно улучшают его физико-механические свойства. Также в его составе присутствуют примеси марганца и железа, что снижает стоимость и усиливает термостойкость материала.

Процесс создания сплава включал лабораторное моделирование промышленных технологий, таких как непрерывное литье и прокатка, а также литье в электромагнитный кристаллизатор. Эти методы обеспечили создание материала с минимальными внутренними дефектами и улучшенными прочностными характеристиками. Пластичность сплава превышает установленные стандарты в 20 раз, что значительно повышает его долговечность и устойчивость к механическим и термическим нагрузкам.

Планируется дальнейшая проверка материала в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным, что позволит исследователям еще более детально изучить его поведение в реальных промышленных процессах.

Уточнения

Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium) — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы, IIIA) третьего периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 13.

Сплав — макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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