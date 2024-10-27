Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внук Николая Караченцова вырос копией знаменитого деда, но отказался идти по его стопам
Как выбрать стрижку по форме лица: советы от эксперта
Что использовать для создания мульчирующего слоя осенью
Леонид Якубович угнал самолёт, чтобы завоевать будущую жену
Константину Меладзе выдали украинский паспорт без отчества: пережиток советского прошлого
Магия света и скал: невероятные пейзажи каньона Антилопы
Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги
Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами

Завод Haval расширяет производство: модернизация и новые планы

0:52
Авто

Изначально мощности завода в Тульской области были рассчитаны на выпуск до 150 тысяч автомобилей в год. Однако китайская марка Haval, входящая в автоконцерн Great Wall Motor, планирует увеличить производственные мощности. С будущего года, после завершения модернизации, предприятие сможет собирать до 200 тысяч автомобилей ежегодно. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев.

Завод Haval расширяет производство: модернизация и новые планы
Фото: wikimedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Завод Haval расположен в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области, а производство на нём началось в 2019 году. На данный момент предприятие выпускает модели Haval Jolion, Dargo, F7 и H3. В прошлом году завод произвёл около 100 тысяч автомобилей.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Экономика и бизнес
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Популярное
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зелёный чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Последние материалы
Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги
Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами
Санкции против России: Китай критически реагирует на действия США
Сколько фруктозы можно есть в день, чтобы не навредить здоровью
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой
Как правильно собирать листья в лесу для дачи
Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы
Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях
Помятый Леонардо Ди Каприо снялся в предвыборном ролике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.