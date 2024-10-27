Завод Haval расширяет производство: модернизация и новые планы

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Изначально мощности завода в Тульской области были рассчитаны на выпуск до 150 тысяч автомобилей в год. Однако китайская марка Haval, входящая в автоконцерн Great Wall Motor, планирует увеличить производственные мощности. С будущего года, после завершения модернизации, предприятие сможет собирать до 200 тысяч автомобилей ежегодно. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев.

Фото: wikimedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Завод Haval расположен в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области, а производство на нём началось в 2019 году. На данный момент предприятие выпускает модели Haval Jolion, Dargo, F7 и H3. В прошлом году завод произвёл около 100 тысяч автомобилей.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.



