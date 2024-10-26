Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре

С окончанием бархатного сезона курорты Кавказских Минеральных Вод по-прежнему пользуются спросом у туристов, предпочитающих размеренный отдых, прогулки по паркам и оздоровительные процедуры.
Цены на путёвки начинаются от 60,2 тыс. рублей за 10 ночей в трёхзвёздочном санатории "Шахтёр" в Ессентуках с заездом в начале декабря, сообщает АТОР со ссылкой на туроператора "Русский экспресс". В санаториях уровня 4 звезды, таких как "Русь" и "Источник", минимальная стоимость отдыха составляет 70,2 тыс. рублей.
Отдых в Кисловодске обойдётся дороже. Так, проживание в санатории "Солнечный" 4* на 10 ночей стоит от 69,3 тыс. рублей, а в отелях уровня 5*, таких как Mayrveda Kislovodsk, "Арника" и "Плаза СПА", цены варьируются от 124 до 141,1 тыс. рублей за человека.
Кавка́зские Минера́льные Во́ды (Кавминво́ды, КМВ, также Кавмингруппа) — группа курортов федерального значения в Ставропольском крае.
Санато́рий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.