Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

С окончанием бархатного сезона курорты Кавказских Минеральных Вод по-прежнему пользуются спросом у туристов, предпочитающих размеренный отдых, прогулки по паркам и оздоровительные процедуры.

Фото: wikimedia.org by GaliSS, CC BY-SA 3.0

Цены на путёвки начинаются от 60,2 тыс. рублей за 10 ночей в трёхзвёздочном санатории "Шахтёр" в Ессентуках с заездом в начале декабря, сообщает АТОР со ссылкой на туроператора "Русский экспресс". В санаториях уровня 4 звезды, таких как "Русь" и "Источник", минимальная стоимость отдыха составляет 70,2 тыс. рублей.

Отдых в Кисловодске обойдётся дороже. Так, проживание в санатории "Солнечный" 4* на 10 ночей стоит от 69,3 тыс. рублей, а в отелях уровня 5*, таких как Mayrveda Kislovodsk, "Арника" и "Плаза СПА", цены варьируются от 124 до 141,1 тыс. рублей за человека.

Уточнения

Кавка́зские Минера́льные Во́ды (Кавминво́ды, КМВ, также Кавмингруппа) — группа курортов федерального значения в Ставропольском крае.



Санато́рий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы.

