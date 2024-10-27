Милонов заявил, что некоторые звёзды используют развод для самопиара

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Разводы знаменитостей часто вызывают бурное обсуждение в обществе, и не всегда в положительном контексте. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что такие разводы могут быть следствием низкой культуры участников.

Фото: youtube.com/watch?v=Hd-bFoYjVq by День ТВ, CC BY 3.0

По его словам, не все случаи попадают под это определение, но некоторые знаменитости используют развод как инструмент для повышения своей популярности.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), например, постарался избежать пересудов, но другие начинают публично смаковать детали своих расставаний, превращается процесс в самопиар.

"Это, конечно, неэтично и показывает такую знаменитость с не лучшей стороны", — заявил депутат.

В последнее внимание публики привлекли разводы таких знаменитостей, как Алсу, Нюша, Сергей Шнуров и Анна Седокова. А крах семьи основательницы Wildberries Татьяны Ким по накалу превзошёл все звёздные разводы.

Уточнения

Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.