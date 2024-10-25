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Любовь Степушова

Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко впервые предположил, что между РФ и Белоруссией может быть война, хотя её причину называет раз в два года.

Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина?
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Лукашенко допустил войну между РФ и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью "Известиям" ответил на вопрос о перспективах и вызовах Союзного государства.

По его словам, "есть разговоры" среди руководства в РФ о "вступлении" Белоруссии в состав РФ:

"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая-сякая. Мы вам будем помогать и дальше — вступайте в состав России".

Лукашенко считает, что он не может пойти на "уничтожение государства", "не по своей вине ставшего суверенным", ему это не простит белорусский народ.

"Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил, это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении — он будет снесён белорусским народом. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", — заявил Лукашенко.

Зачем Лукашенко подставляет Путина

Об "опасности" "вступления" в РФ Лукашенко говорит каждые два года и каждый раз уверяет, что у Владимира Путина таких планов нет.

Но многие на Западе интерпретируют и будут интерпретировать именно так. Зачем же Лукашенко постоянно подставляет друга? Объяснить можно только страхом за свою жизнь и карьеру перед раскачкой обстановки в Белоруссии накануне назначенных на 25 января выборов президента, на которых Лукашенко вновь будет баллотироваться.

Он боится, что Западу удастся вновь спровоцировать майдан и одним из поводов будет как раз тезис о "поглощении" Белоруссии Россией. Вот почему он вновь озвучил своё видение политических процессов между Москвой и Минском. Хотя это не поможет остановить пропагандистскую машину Запада.

Союзное государство — "морковка" для России

Лукашенко далее в интервью "Известиям" стал убеждать, что дальше надо "выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве". Но не видно в этом прогресса. Затихли разговоры о 28 дорожных картах. Как показывают годы работы над данными документами, серьёзного результата нет.

Нынешнее Союзное государство для Лукашенко — это некая "морковка", которой он манит Россию, чтобы та себя чувствовала в безопасности на смоленском направлении и в СВО с севера. Вероятно, в Москве считают, что льготные кредиты, цена на энергоносители, как в России, открытый рынок для белорусских товаров без общей налоговой системы и ядерное оружие в Белоруссии для острастки поляков того стоит.

Змагаров, мечтающих о войне с РФ, Лукашенко вырастил сам

Само предположение о войне с Россией выглядит нелепым, потому что к "присоединению" Белоруссии нет никаких посылов. Но змагаров, мечтающих о войне с Россией, Лукашенко долгое время пестовал и выращивал, узнаем, что от них осталось, в ближайшее время.

Президент Белоруссии часто позволяет себе высказывать не только оскорбительные оценки российско-белорусских отношений, но и оценивать процессы, которые может оценивать только Москва. Например, о том, что Россия в ходе СВО уже выполнила денацификацию, так как на Украине "нацики" стали маргинальными. Или о том, что он не верит в корейское присутствие в зоне СВО, так РФ своими силами может завершить операцию.

Интересно спросить Путина, пошёл бы он в разведку с Лукашенко. 

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.

Сою́зное госуда́рство (бел. Саюзная дзяржава) — надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы война белоруссия владимир путин александр лукашенко
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