Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна

Что делает породу собак басенджи уникальной

Басенджи — древняя африканская порода с историей, насчитывающей более 5000 лет. В отличие от большинства собак, басенджи не лают. Вместо этого они издают уникальный звук, часто описываемый как йодль или мурлыканье, который обычно слышен только тогда, когда они возбуждены.

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Басенджи могут быть несколько отчужденными, проявляя большую привязанность к своей семье, но оставаясь сдержанными с незнакомцами. Исторически сложилось так, что они охотились стаями и в целом хорошо ладят с другими собаками, если их рано социализировать.

Однако иногда у них могут возникать конфликты с другими басенджи. Эта порода известна своим интеллектом, но басенджи нелегко поддаются дрессировке. Понимание поведенческих особенностей собаки и индивидуального характера щенка имеет решающее значение для эффективной дрессировки.

Часто бывает полезно обратиться за помощью к профессиональному дрессировщику собак, чтобы ваш басенджи узнал все, что ему нужно.

Уточнения

Басе́нджи (басенжи), или африканская нелающая собака (а также конголезская кустарниковая собака, лесная собака из Конго, конго-терьер, ньям-ньям-терьер, собака занде, «существо из зарослей»), — одна из древнейших пород собак.



