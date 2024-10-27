Лучшее упражнение на бицепс в качалке: сгибание рук со штангой

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Если вы хотите добиться впечатляющих результатов в прокачке бицепсов, то одно из самых эффективных упражнений — сгибание рук со штангой.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, CC BY 2.0

Это классическое упражнение нацелено на развитие бицепсов и улучшение общей силы рук. Давайте разберемся, как правильно выполнять это упражнение и какие преимущества оно дает.

Как выполнять сгибание рук со штангой

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите штангу хватом снизу (ладони обращены к вам) на ширине плеч. Локти прижаты к корпусу, а предплечья полностью расслаблены. Это важно, чтобы избежать лишнего напряжения в плечах. На выдохе сгибайте руки в локтях, поднимая штангу к плечам. Обязательно контролируйте движение, не позволяя штанге "падать" вниз.

Поднимите штангу до уровня плеч и задержитесь на секунду, напрягая бицепсы. На вдохе медленно опустите штангу обратно в исходное положение, контролируя движение.

Преимущества сгибания рук со штангой

Это упражнение целенаправленно воздействует на бицепсы, что позволяет эффективно развивать их силу.

Сгибание рук со штангой помогает также укрепить мышцы предплечий, что полезно для выполнения других упражнений.

Вы можете варьировать количество повторений и подходов в зависимости от ваших целей.

Чтобы разнообразить тренировку, вы можете использовать разные варианты: с EZ-штангой, с гантелями или на скамье под углом.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.



Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

