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Домашнее гранатовое мороженое: делается очень просто

Как приготовить гранатовое мороженое

0:59
Еда

Гранатовое мороженое — это вкусный и освежающий десерт с пикантными нотками граната. Побалуйте своих детей домашним мороженым, которое будет точно полезно для здоровья в отличие от покупных аналогов.

Как приготовить гранатовое мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 250 г сгущённого молока
  • 1 стакан зёрен граната
  • 1/2 стакана сахарной пудры
  • 100 г свежих сливок
  • 2 капли ванильной эссенции
  • 1 стакан взбитых сливок
  • Разноцветная посыпка по мере необходимости

Приготовление

Добавьте сгущённое молоко в чашу блендера вместе со взбитыми сливками, свежими сливками и ванильной эссенцией. Хорошо перемешайте, переложите в большую миску и поставьте в морозильную камеру на час. Затем достаньте миску и ещё раз измельчите блендером. Добавьте зёрна граната и ещё раз перемешайте. Ещё раз заморозьте смесь в течение примерно 4 часов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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