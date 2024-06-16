Домашнее гранатовое мороженое: делается очень просто

Как приготовить гранатовое мороженое

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранатовое мороженое — это вкусный и освежающий десерт с пикантными нотками граната. Побалуйте своих детей домашним мороженым, которое будет точно полезно для здоровья в отличие от покупных аналогов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

250 г сгущённого молока

1 стакан зёрен граната

1/2 стакана сахарной пудры

100 г свежих сливок

2 капли ванильной эссенции

1 стакан взбитых сливок

Разноцветная посыпка по мере необходимости

Приготовление

Добавьте сгущённое молоко в чашу блендера вместе со взбитыми сливками, свежими сливками и ванильной эссенцией. Хорошо перемешайте, переложите в большую миску и поставьте в морозильную камеру на час. Затем достаньте миску и ещё раз измельчите блендером. Добавьте зёрна граната и ещё раз перемешайте. Ещё раз заморозьте смесь в течение примерно 4 часов.