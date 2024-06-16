Домашнее гранатовое мороженое: делается очень просто

Гранатовое мороженое — это вкусный и освежающий десерт с пикантными нотками граната. Побалуйте своих детей домашним мороженым, которое будет точно полезно для здоровья в отличие от покупных аналогов.
Добавьте сгущённое молоко в чашу блендера вместе со взбитыми сливками, свежими сливками и ванильной эссенцией. Хорошо перемешайте, переложите в большую миску и поставьте в морозильную камеру на час. Затем достаньте миску и ещё раз измельчите блендером. Добавьте зёрна граната и ещё раз перемешайте. Ещё раз заморозьте смесь в течение примерно 4 часов.
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