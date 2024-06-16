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Лучшие бюджетные летние направления по мнению эксперта Наталии Ансталь: от Египта до Алтая

Эксперт перечислила самые бюджетные направления для отдыха в июле

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Туризм

Из зарубежных направлений можно относительно недорого отдохнуть в июле в Египте, отметила руководитель туристической фирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru. По её словам, цены там ниже, чем в Турции.

Эксперт перечислила самые бюджетные направления для отдыха в июле
Фото: unsplash.com by frank mckenna is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Также можно рассмотреть Кубу и Венесуэлу. Кроме того, можно посетить Арабские Эмираты. Там тоже можно будет найти хорошие варианты, однако при планировании поездки стоит учитывать погодные условия, так как в ОАЭ летом очень жарко," — сказала эксперт.

По словам блогера, в Сочи, несмотря на популярность курорта, также можно найти достаточно бюджетное жильё. В этот список можно добавить Анапу и Калининград. Из Калининграда возможно быстро доехать на машине или электричке до Светлогорска или Зеленоградска и искупаться в море. Из экскурсионных туров Ансталь порекомендовала поездку на Алтай.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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