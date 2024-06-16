Лучшие бюджетные летние направления по мнению эксперта Наталии Ансталь: от Египта до Алтая

Эксперт перечислила самые бюджетные направления для отдыха в июле

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из зарубежных направлений можно относительно недорого отдохнуть в июле в Египте, отметила руководитель туристической фирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru. По её словам, цены там ниже, чем в Турции.

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"Также можно рассмотреть Кубу и Венесуэлу. Кроме того, можно посетить Арабские Эмираты. Там тоже можно будет найти хорошие варианты, однако при планировании поездки стоит учитывать погодные условия, так как в ОАЭ летом очень жарко," — сказала эксперт.

По словам блогера, в Сочи, несмотря на популярность курорта, также можно найти достаточно бюджетное жильё. В этот список можно добавить Анапу и Калининград. Из Калининграда возможно быстро доехать на машине или электричке до Светлогорска или Зеленоградска и искупаться в море. Из экскурсионных туров Ансталь порекомендовала поездку на Алтай.