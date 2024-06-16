Специфика договоров пенсионного страхования

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Договоры пенсионного страхования имеют свои особенности.

Во-первых, они предназначены для страховых выплат после достижения пенсионного возраста.

Во-вторых, условия договора можно гибко настроить под индивидуальные потребности:

— выбрать периодичность платежей (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно);

— определить срок оплаты взносов (5, 10 лет или другой период);

— решить, кто будет получать пенсию — сам страхователь или близкий человек (например, член семьи);

— выбрать срочность выплат — пенсия будет выплачиваться определённый период времени или пожизненно;

— определить пенсионный возраст, с которого будет выплачиваться пенсия.

В-третьих, продукты пенсионного страхования жизни похожи на накопительные продукты страхования жизни. При покупке страхового полиса клиенту гарантируется минимальный уровень инвестиционного дохода. Инвестиционный доход начисляется на сумму нетто-премии в течение всего срока действия договора, включая период выплаты аннуитета. Чем больше период накопления по договору, тем больше будет сумма периодических выплат клиенту при достижении им возраста, указанного в страховом полисе.

В-четвёртых, если выгодоприобретателем по договору является физическое лицо, заключившее соглашение в свою пользу, могут производиться следующие выплаты: пенсии, единовременные пенсионные пособия, выкупные суммы.

В-пятых, существуют особые условия налогообложения, которые повышают интерес к страхованию как физических, так и юридических лиц.