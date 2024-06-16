Росэлектроника создала новый проводящий клей

Росэлектроника заявила о разработке нового уникального проводящего клея

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания "Росэлектроника", входящая в структуру холдинга "Ростех", огласила о разработке "исключительного" проводящего клея, "не имеющего отечественных аналогов". Смесь, которая уже защищена патентом и успешно проходит испытания, предназначена для сборки электронных устройств, включая те, что предназначены для военного использования.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Новинка отличается высокой теплопроводностью и электропроводностью, что позволит компаниям полностью заменить ранее широко применяемые аналоги из Японии.

Формула клея сохраняет свои свойства при температуре от -60°C до 175°C и при влажности до 100 %, а также способна выдерживать нагрузку более 2000 часов при самых экстремальных условиях.

По словам главного директора Центрального конструкторского бюро радиоматериалов Валерия Сазонова, чьи специалисты принимали активное участие в разработке нового материала, данный клей заменит иностранные материалы при производстве разнообразной электроники, включая приборы военного назначения, и способствует снижению цены производимой продукции.