Компания "Росэлектроника", входящая в структуру холдинга "Ростех", огласила о разработке "исключительного" проводящего клея, "не имеющего отечественных аналогов". Смесь, которая уже защищена патентом и успешно проходит испытания, предназначена для сборки электронных устройств, включая те, что предназначены для военного использования.
Новинка отличается высокой теплопроводностью и электропроводностью, что позволит компаниям полностью заменить ранее широко применяемые аналоги из Японии.
Формула клея сохраняет свои свойства при температуре от -60°C до 175°C и при влажности до 100 %, а также способна выдерживать нагрузку более 2000 часов при самых экстремальных условиях.
По словам главного директора Центрального конструкторского бюро радиоматериалов Валерия Сазонова, чьи специалисты принимали активное участие в разработке нового материала, данный клей заменит иностранные материалы при производстве разнообразной электроники, включая приборы военного назначения, и способствует снижению цены производимой продукции.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.