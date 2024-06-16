Hyundai выходит на индийский рынок с грандиозным IPO на $3 миллиарда

Hyundai Motor India подала заявку на проведение IPO в Мумбаи, что может стать крупнейшим размещением акций в стране. Южнокорейская компания планирует продать до 17,5% своей доли, что принесет около $2,5-$3 миллиардов при оценке до $30 миллиардов.
Это первое публичное размещение акций автопроизводителя в Индии за 20 лет. Hyundai, второй по величине автопроизводитель в Индии после Maruti Suzuki, рассчитывает, что листинг повысит видимость бренда и упростит привлечение средств.
Компания намерена сосредоточиться на продаже премиальных автомобилей, расширении доли на рынке электромобилей и развитии инфраструктуры зарядных станций. IPO также поможет Hyundai увеличить экспорт и укрепить позиции в Индии, где компания инвестировала $5 миллиардов и планирует вложить еще $4 миллиарда в течение следующего десятилетия.
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