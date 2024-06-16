Кошка разбила вазу — как она умудряется избежать наказания

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Как кошка извиняется перед хозяином: вот что делает хитрый питомец

1:04
Зоосфера » Кошки

Начнет ли он сразу просить прощения у разъяренного хозяина, например, тереться о его ноги? Конечно, нет! Кошки — существа хитрые и расчетливые. Они принимают меры только в самый подходящий момент.

Как кошка извиняется перед хозяином: вот что делает хитрый питомец
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что сделает кошка, если провинится?

Представим ситуацию: кошка запрыгнула на стол и случайно сбила вазу. Ваза упала и разбилась. Хозяин заметил происшествие и начал кричать на кошку.

Если кошка поймет связь между своим поступком и криком хозяина (а это не всегда так), она просто начнет ждать. Для кошки важно дождаться, пока хозяин успокоится.

Пока хозяин кричит, кошка будет внимательно следить за его лицом, изучая эмоции. Как только крик прекратится, кошка начнет действовать: тереться о ноги, пытаться залезть на руки, мяукать и мурлыкать.

Успокоившийся хозяин, скорее всего, простит своего четвероногого друга. Кошка понимает: просить прощения раньше времени бессмысленно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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