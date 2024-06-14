Лолита Милявская, известная советская и российская эстрадная певица, поделилась своим опытом похудения перед посещением Премии МУЗ-ТВ 2024, на которую она планировала прийти в мини-платье. В возрасте 60 лет исполнительница призналась, что сумела сбросить лишний вес за счет отказа от жареной картошки, мороженого и фруктов за две недели до мероприятия.
"Я ела много фруктов, и это оказало мне медвежью услугу. Неделю назад это платье так на мне не смотрелось. Отказала себе в черешне — это была самая большая проблема и трагедия," — призналась она.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.