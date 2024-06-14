Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов

Лолита отказалась от черешни в пользу мини-платья

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская, известная советская и российская эстрадная певица, поделилась своим опытом похудения перед посещением Премии МУЗ-ТВ 2024, на которую она планировала прийти в мини-платье. В возрасте 60 лет исполнительница призналась, что сумела сбросить лишний вес за счет отказа от жареной картошки, мороженого и фруктов за две недели до мероприятия.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Милявской @lolitamilyavskaya