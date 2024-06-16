Огурцы будут плодоносить без остановки: полейте по литру под куст — источник незаменимых веществ

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Подкормка огурцов чаем увеличит урожай

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Садоводство » Овощи

Эта натуральная подкормка очень полезна для огурцов. Вносите её примерно раз в две недели.

Подкормка огурцов чаем увеличит урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

После заварки чая не выбрасывайте заварку, а используйте её на огороде для увеличения урожая. Заварку соедините с дрожжами, залейте тёплой водой и настаивайте день, чтобы ферменты могли активироваться. Этот концентрат содержит огромное количество аминокислот, ферментов, минералов, витаминов и белков, необходимых для роста и плодоношения огурцов. Количество ингредиентов: стакан заварки и столовая ложка сухих дрожжей. Концентрат размешайте в воде (10 л), поливайте по литру под куст.

Самое важное — не процеживать заварку, чтобы она оставалась питательной средой для микроорганизмов в почве. Эта подкормка благотворно влияет на состав почвы и помогает огурцам расти.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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