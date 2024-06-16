Огурцы будут плодоносить без остановки: полейте по литру под куст — источник незаменимых веществ

Эта натуральная подкормка очень полезна для огурцов. Вносите её примерно раз в две недели.
После заварки чая не выбрасывайте заварку, а используйте её на огороде для увеличения урожая. Заварку соедините с дрожжами, залейте тёплой водой и настаивайте день, чтобы ферменты могли активироваться. Этот концентрат содержит огромное количество аминокислот, ферментов, минералов, витаминов и белков, необходимых для роста и плодоношения огурцов. Количество ингредиентов: стакан заварки и столовая ложка сухих дрожжей. Концентрат размешайте в воде (10 л), поливайте по литру под куст.
Самое важное — не процеживать заварку, чтобы она оставалась питательной средой для микроорганизмов в почве. Эта подкормка благотворно влияет на состав почвы и помогает огурцам расти.
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