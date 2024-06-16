Шепелев держит детей без телефонов: вся правда о "китайской модели" воспитания

Дмитрий Шепелев рассказал о строгих правилах воспитания детей без гаджетов

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл свою методику воспитания детей, ограничивая их доступ к гаджетам до трех часов в неделю. Его сын Платон и падчерица Влада могут пользоваться телефонами только в пятницу и субботу.

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Телеведущий отметил, что первая встреча Платона с планшетом вызвала у мальчика "стеклянные глаза", после чего Шепелев запретил ему гаджеты до 10 лет.

Он считает, что ограничение времени на использование устройств способствует лучшему развитию детей. Однако родственники покойной Жанны Фриске, матери Платона, обвиняют Шепелева в том, что он не позволяет мальчику связываться с близкими через телефон.