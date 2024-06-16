Дмитрий Шепелев раскрыл свою методику воспитания детей, ограничивая их доступ к гаджетам до трех часов в неделю. Его сын Платон и падчерица Влада могут пользоваться телефонами только в пятницу и субботу.
Телеведущий отметил, что первая встреча Платона с планшетом вызвала у мальчика "стеклянные глаза", после чего Шепелев запретил ему гаджеты до 10 лет.
Он считает, что ограничение времени на использование устройств способствует лучшему развитию детей. Однако родственники покойной Жанны Фриске, матери Платона, обвиняют Шепелева в том, что он не позволяет мальчику связываться с близкими через телефон.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.