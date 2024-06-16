Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Семенович рассказала о сложностях с пластикой груди
Музкритик Бабичев: Жанна Фриске прекрасно сыграла в "Ночном дозоре"
"Краснодар" открепил от команды Волкова после требования пустить его в "Зенит"
5G получит новый кодек 3D звука, который позволит "естественно" слышать собеседника
Ветврачи составили топ интересных фактов о кошках
Привычки, способствующие обвисанию груди
Готовим дома сгущённое молоко
Специфика договоров пенсионного страхования
Эксперт представила два идеальных цветовых решения для спальни
Шепелев держит детей без телефонов: вся правда о "китайской модели" воспитания

Дмитрий Шепелев рассказал о строгих правилах воспитания детей без гаджетов

0:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл свою методику воспитания детей, ограничивая их доступ к гаджетам до трех часов в неделю. Его сын Платон и падчерица Влада могут пользоваться телефонами только в пятницу и субботу.

Дмитрий Шепелев рассказал о строгих правилах воспитания детей без гаджетов
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Телеведущий отметил, что первая встреча Платона с планшетом вызвала у мальчика "стеклянные глаза", после чего Шепелев запретил ему гаджеты до 10 лет.

Он считает, что ограничение времени на использование устройств способствует лучшему развитию детей. Однако родственники покойной Жанны Фриске, матери Платона, обвиняют Шепелева в том, что он не позволяет мальчику связываться с близкими через телефон.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Последние материалы
Специфика договоров пенсионного страхования
Счетная палата проводит анализ эффективности самозанятости
Как Джонни Депп обошёл Тома Круза на кастинге "Эдвард руки-ножницы"
Hyundai Motor India готовится к крупнейшему IPO в Мумбаи
Эксперт перечислила самые бюджетные направления для отдыха в июле
Как быстро и просто очистить садовую лейку
Дмитрий Шепелев рассказал о строгих правилах воспитания детей без гаджетов
Как приготовить гранатовое мороженое
Аккамуляторы без лития: Ученые создали батарейку из дерева
Понимание языка тела собаки: как расшифровать сигналы вашего питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников