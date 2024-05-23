Протеиновый смузи из фиников, банана, семян конопли, корицы и орехового масла: для тех, кто много тренируется

Протеиновые смузи отлично подходят для тех, кто любит тренироваться по утрам.
Белок является строительным материалом для мышц. Он также помогает расти, поддерживать и восстанавливать ткани, повреждённые физическими упражнениями.
Кроме того, употребление протеинового смузи поможет вам дольше оставаться сытым. Это помогает предотвратить приступы голода, возникающие после тренировки.
Смешайте все ингредиенты в блендере.
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