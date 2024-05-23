Протеиновый смузи из фиников, банана, семян конопли, корицы и орехового масла: для тех, кто много тренируется

Высокобелковый смузи: для тех, кто много тренируется

Протеиновые смузи отлично подходят для тех, кто любит тренироваться по утрам.

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Белок является строительным материалом для мышц. Он также помогает расти, поддерживать и восстанавливать ткани, повреждённые физическими упражнениями.

Кроме того, употребление протеинового смузи поможет вам дольше оставаться сытым. Это помогает предотвратить приступы голода, возникающие после тренировки.

Ингредиенты

2 финика

1 банан

1 столовая ложка орехового масла

2 столовые ложки семян конопли

1/4 чайной ложки порошка корицы

1 стакан овсяного, миндального или кокосового молока

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.