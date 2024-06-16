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Три секрета визажистов для четкого и естественного контура губ

Три совета визажиста для четкого контура губ

1:21
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом естественный контур губ становится менее четким, и это нормально. Чтобы улучшить контур губ, не обязательно прибегать к перманентному макияжу, так как визажисты предлагают несколько простых лайфхаков, которые легко выполнить с помощью косметики.

Три совета визажиста для четкого контура губ
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, выбирая помаду, не обязательно подбирать ее точно в тон карандашу для губ. Напротив, лучше, если помада будет немного светлее или темнее карандаша. Это создаст акцент на контуре губ. Однако важно не перестараться, чтобы контур выглядел естественно, для чего потребуется практика в растушевке.

Во-вторых, консилер поможет подчеркнуть контур губ. Нанесите его немного на края губ перед использованием карандаша. Обязательно растушуйте консилер, чтобы переход от кожи к губам был плавным и естественным. Консилер также способствует более длительному удержанию карандаша.

Наконец, избегайте слишком ярких оттенков. Для достижения эффекта более объемных губ важно подобрать карандаш, который не слишком отличается от натурального цвета губ. Слишком заметный контур может визуально сузить губы. Независимо от цвета, контур должен быть растушеван перед нанесением помады или блеска.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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