Стало известно, как долго россияне живут в съёмном жилье и сколько за него платят

Результаты репрезентативного опроса, проведенного СК "Росгосстрах", показали, что треть россиян самостоятельно проводили ремонт в арендованном жилье. Основными причинами для этого были устранение негативных последствий, таких как заливы и пожары. Однако, некоторые арендаторы признались, что они обновляли интерьер из-за наскучившего дизайна.
Опрос также показал, что большинство арендаторов платят за квартиру ежемесячно от 30 до 50 тысяч рублей, без учета коммунальных услуг. Средняя частота смены съёмного жилья составляет 2-5 лет. При выборе арендуемой квартиры, главными факторами были стоимость, интерьер и ремонт, а также инфраструктура района, пишет Газета.Ru.
Опрошенные также отметили, что чаще всего ремонт в арендуемом жилье был необходим из-за проблем с проводкой и состоянием стен. Самостоятельно проводить ремонт решилось лишь 7% арендаторов, остальные предпочли включить его стоимость в арендную плату или доверить его выполнение хозяину квартиры.
Таким образом, опрос показал, что ремонт в арендованном жилье часто является реакцией на негативные ситуации, требующие незамедлительного вмешательства, а выбор квартиры в основном основан на финансовых и функциональных аспектах.
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