Стало известно, как долго россияне живут в съёмном жилье и сколько за него платят

Большинству россиян арендуемая квартира обходится в 30-50 тыс. рублей без ЖКХ

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

Результаты репрезентативного опроса, проведенного СК "Росгосстрах", показали, что треть россиян самостоятельно проводили ремонт в арендованном жилье. Основными причинами для этого были устранение негативных последствий, таких как заливы и пожары. Однако, некоторые арендаторы признались, что они обновляли интерьер из-за наскучившего дизайна.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5.jpg

Опрос также показал, что большинство арендаторов платят за квартиру ежемесячно от 30 до 50 тысяч рублей, без учета коммунальных услуг. Средняя частота смены съёмного жилья составляет 2-5 лет. При выборе арендуемой квартиры, главными факторами были стоимость, интерьер и ремонт, а также инфраструктура района, пишет Газета.Ru.

Опрошенные также отметили, что чаще всего ремонт в арендуемом жилье был необходим из-за проблем с проводкой и состоянием стен. Самостоятельно проводить ремонт решилось лишь 7% арендаторов, остальные предпочли включить его стоимость в арендную плату или доверить его выполнение хозяину квартиры.

Таким образом, опрос показал, что ремонт в арендованном жилье часто является реакцией на негативные ситуации, требующие незамедлительного вмешательства, а выбор квартиры в основном основан на финансовых и функциональных аспектах.