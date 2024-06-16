В Амурской области запустят новый ж/д тур на космодром Восточный: экскурсии, музей и звёздная обсерватория

На Дальнем Востоке запустят ж/д тур на космодром Восточный

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Летом на Дальнем Востоке запустят железнодорожный тур на космодром Восточный в Амурской области, как сообщили в правительстве региона.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Филиал Федеральной пассажирской компании на Дальнем Востоке предложил тур выходного дня под названием "Просто космос" по маршруту Хабаровск — Циолковский (станция Ледяная, Амурская область) — Хабаровск.

Экскурсионная программа включает посещение Музея космодрома с уникальными экспонатами, такими как спутник, скафандр и спускаемая капсула корабля "Союз ТМА-07М", а также экскурсии по техническим и стартовым комплексам и обед в столовой космодрома.

Туры запланированы на 19 июля, 16 августа, 20 сентября, 18 октября и 15 ноября, сообщает 2x2.su.

В ЗАТО Циолковский, где расположен космодром, разработали новый туристический маршрут под рабочим названием "Звёздная тропа здоровья", охватывающий интересные места городка. Также планируется более длительный маршрут, который будет действовать в дни запуска ракет.

Будущих туристов также может заинтересовать семейный парк с мини-обсерваторией для наблюдений за звёздами, который появится в ЗАТО.

"Отмечу, что в 2025 г. на космодроме Восточный начнут строительство ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, — добавил губернатор Приамурья Василий Орлов. — Это откроет новые возможности для региона: появится база для создания в амурских вузах новых направлений подготовки уникальных специалистов, научных центров и перспективных разработок. И у самого Циолковского будет новый импульс к развитию. Для наукограда мы как раз завершаем разработку мастер-плана, чтобы привлечь федеральное финансирование на благоустройство города, обновление дорог, школы, детсадов и многое другое."