Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
GPT-4 способен взламывать сайты, используя их уязвимости
Не хотите часто мыть машину: выберите автомобиль именно такого цвета
Владелец кафе в Таиланде задержан за незаконное хранение кораллов
Трейлер ремейка "Носферату" с Биллом Скарсгардом готов к выпуску
В Минэнерго назвали причину умеренного роста цен на АЗС
Как приготовить освежающий имбирный суп
О реабилитации нацизма на "мирном саммите" по Украине
Пять малоизвестных правил о пилинге, которые вам стоит узнать
Основы страхования в сфере туризма
Россия обогнала США в поставках газа в Европу впервые за два года: эксперт назвал возможные причины

Россия опередила США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу

1:19
Экономика

В мае 2024 года поставки российского газа в Европу впервые за почти два года превысили объемы газового экспорта США, согласно данным ICIS, на которые ссылается Financial Times.

Россия опередила США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу
Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В сентябре 2022 года США стали основным поставщиком газа в Европу, обеспечивая 20% его импорта. Однако в мае российские поставки газа, включая трубопроводный и СПГ, составили 15% от общего объема, тогда как американский СПГ составил 14%, что стало самым низким показателем с августа 2022 года, сообщает ТАСС.

Том Марзек-Мансер из ICIS отметил удивление ростом доли российского газа на фоне усилий по снижению зависимости от него. Влияние на майские показатели могли оказать перебои на СПГ-заводе в Техасе и увеличенные поставки российского газа через Турцию. Марзек-Мансер считает, что РФ вряд ли сможет удержать лидерство в долгосрочной перспективе из-за санкций и роста производства СПГ в США. Еврокомиссия планирует увеличить поставки газа из Азербайджана, но пока они недостаточны для полной замены российского газа.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
В Минэнерго назвали причину умеренного роста цен на АЗС
Как приготовить освежающий имбирный суп
О реабилитации нацизма на "мирном саммите" по Украине
Пять малоизвестных правил о пилинге, которые вам стоит узнать
Конференция в Швейцарии по Украине завершилась консолидацией стран БРИКС
Основы страхования в сфере туризма
Секреты выращивания пышных роз: эти ошибки важно не допускать
Колесников признался, что будет смотреть соревнования по плаванию на ОИ-2024
Ветврачи назвали симптомы теплового удара у домашнего животного
Митя Фомин рассказал о покупке новой квартиры на музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2024"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников