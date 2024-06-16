Россия обогнала США в поставках газа в Европу впервые за два года: эксперт назвал возможные причины

Россия опередила США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае 2024 года поставки российского газа в Европу впервые за почти два года превысили объемы газового экспорта США, согласно данным ICIS, на которые ссылается Financial Times.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В сентябре 2022 года США стали основным поставщиком газа в Европу, обеспечивая 20% его импорта. Однако в мае российские поставки газа, включая трубопроводный и СПГ, составили 15% от общего объема, тогда как американский СПГ составил 14%, что стало самым низким показателем с августа 2022 года, сообщает ТАСС.

Том Марзек-Мансер из ICIS отметил удивление ростом доли российского газа на фоне усилий по снижению зависимости от него. Влияние на майские показатели могли оказать перебои на СПГ-заводе в Техасе и увеличенные поставки российского газа через Турцию. Марзек-Мансер считает, что РФ вряд ли сможет удержать лидерство в долгосрочной перспективе из-за санкций и роста производства СПГ в США. Еврокомиссия планирует увеличить поставки газа из Азербайджана, но пока они недостаточны для полной замены российского газа.