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Сэндвич с овсянкой, картофельным пюре и овощами: полезный перекус

Сэндвич с овсянкой: идеальный завтрак

1:24
Еда

Сэндвичи любят все. А если он ещё и с полезной овсянкой и овощами, то тем более идеально подходит для завтрака и быстрого перекуса.

Сэндвич с овсянкой: идеальный завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 4 ломтика хлеба
  • 7 листьев мяты
  • 2 мелко нарезанных зелёных перца чили
  • 3 небольшие мелко нарезанные луковицы
  • 2 большие тёртые морковки
  • 1 чайная ложка смеси специй гарам масала
  • 4 щепотки соли
  • 1/2 стакана замоченных овсяных хлопьев
  • Кинза
  • 2 мелко нарезанных помидора
  • 1/2 стакана гороха
  • 1/2 чайной ложки красного перца чили
  • 6 столовых ложек рафинированного масла
  • Картофельное пюре

Приготовление

Нагрейте немного масла на сковороде. Добавьте зелёный перец чили, лук, помидоры и морковь. Обжарьте 2 минуты. Добавьте картофельное пюре и зеленый горошек. Хорошо перемешайте. Добавьте смесь специй, порошок красного перца чили, овсяные хлопья и соль. Готовьте 2–3 минуты. Добавьте листья мяты и кинзу. Через минуту снимите с огня. Поджарьте ломтики хлеба. Добавьте немного овсяной смеси на ломтик хлеба и равномерно распределите. Накройте ещё одним ломтиком и разрежьте пополам. Подавайте с томатным соусом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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