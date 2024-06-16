Сэндвич с овсянкой, картофельным пюре и овощами: полезный перекус

Сэндвич с овсянкой: идеальный завтрак

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвичи любят все. А если он ещё и с полезной овсянкой и овощами, то тем более идеально подходит для завтрака и быстрого перекуса.

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Ингредиенты

4 ломтика хлеба

7 листьев мяты

2 мелко нарезанных зелёных перца чили

3 небольшие мелко нарезанные луковицы

2 большие тёртые морковки

1 чайная ложка смеси специй гарам масала

4 щепотки соли

1/2 стакана замоченных овсяных хлопьев

Кинза

2 мелко нарезанных помидора

1/2 стакана гороха

1/2 чайной ложки красного перца чили

6 столовых ложек рафинированного масла

Картофельное пюре

Приготовление

Нагрейте немного масла на сковороде. Добавьте зелёный перец чили, лук, помидоры и морковь. Обжарьте 2 минуты. Добавьте картофельное пюре и зеленый горошек. Хорошо перемешайте. Добавьте смесь специй, порошок красного перца чили, овсяные хлопья и соль. Готовьте 2–3 минуты. Добавьте листья мяты и кинзу. Через минуту снимите с огня. Поджарьте ломтики хлеба. Добавьте немного овсяной смеси на ломтик хлеба и равномерно распределите. Накройте ещё одним ломтиком и разрежьте пополам. Подавайте с томатным соусом.