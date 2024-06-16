Названы три правила, как не получить тепловой удар за рулем летом

Автоэксперт Шапарин рассказал, как избежать теплового удара за рулем

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Лето — это сезон путешествий, но для водителей оно может представлять опасность из-за риска перегрева. Находясь за рулем в раскаленной машине, легко получить тепловой удар, что может серьезно повлиять на здоровье. Чтобы этого избежать, важно помнить о нескольких простых правилах, которые помогут вам оставаться в безопасности.

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Автоэксперт вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рекомендует обратить внимание на три ключевых аспекта:

Исправная система кондиционирования

Самый эффективный способ справиться с жарой в автомобиле — это исправная система кондиционирования. Не стоит полагаться на открытые окна или люк, так как горячий воздух с раскаленного асфальта только создаст поток, который будет вас обдувать, но не принесет облегчения. Вы все равно будете потеть, а постоянный поток воздуха будет ускорять испарение пота, усиливая ощущение усталости.

Атермальная пленка на стеклах

Чтобы избежать перегрева салона, рекомендуется установить атермальную пленку на стекла. Она блокирует ультрафиолетовые лучи, которые являются основной причиной нагрева интерьера автомобиля.

Вентиляция сидений

Современные автомобили часто оборудованы системой вентиляции сидений. Эта функция обеспечивает приток свежего воздуха к спине и сиденью, что помогает избежать перегрева. Не забывайте использовать эту опцию.