Огурцы будут плодоносить в изобилии: чудо-подкормка заставит их без конца формировать завязи

Рисовая подкормка огурцов поможет получить щедрый урожай

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эта подкормка действует как настоящий стимулятор для огурцов, заставляя их плодоносить в изобилии. И самое значимое — количество цветков, завязей увеличится, и каждая завязь превратится в зеленец.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Огурцы вырастают крепкими, хрустящими и вкусными, не имеющими пустот и горечи, независимо от их сорта. Кроме того, подкормка помогает защитить огурцы от насекомых-вредителей и предотвращает их пожелтение.

Для приготовления подкормки возьмите три столовые ложки риса, залейте их стаканом кипятка и настаивайте в течение дня. Получится рисовый отвар. Затем этот отвар разбавьте в 10 литрах воды, к нему добавьте две капельки йода, и таким раствором поливайте каждый куст по литру.

Кроме того, дополнительно обработайте каждый листок. Эта подкормка не только действует на корни, но и на листья, защищая огурцы от пожелтения, мучнистой росы, хлороза, фитофторы и гнили.

Подкормку вносите один раз за сезон, результаты впечатлят!