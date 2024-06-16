Огурцы будут плодоносить в изобилии: чудо-подкормка заставит их без конца формировать завязи

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Рисовая подкормка огурцов поможет получить щедрый урожай

1:09
Садоводство » Овощи

Эта подкормка действует как настоящий стимулятор для огурцов, заставляя их плодоносить в изобилии. И самое значимое — количество цветков, завязей увеличится, и каждая завязь превратится в зеленец.

Рисовая подкормка огурцов поможет получить щедрый урожай
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Огурцы вырастают крепкими, хрустящими и вкусными, не имеющими пустот и горечи, независимо от их сорта. Кроме того, подкормка помогает защитить огурцы от насекомых-вредителей и предотвращает их пожелтение.

Для приготовления подкормки возьмите три столовые ложки риса, залейте их стаканом кипятка и настаивайте в течение дня. Получится рисовый отвар. Затем этот отвар разбавьте в 10 литрах воды, к нему добавьте две капельки йода, и таким раствором поливайте каждый куст по литру.

Кроме того, дополнительно обработайте каждый листок. Эта подкормка не только действует на корни, но и на листья, защищая огурцы от пожелтения, мучнистой росы, хлороза, фитофторы и гнили.

Подкормку вносите один раз за сезон, результаты впечатлят!

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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