Как сделать интерьер стильным: 5 вещей в доме, которые стоит убрать

Эксперт по дизайну рассказал, какие вещи нужно убрать из дома

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Комната может казаться старомодной, несмотря на все усилия владельцев сделать ее стильной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это происходит не всегда из-за неправильной организации пространства или выбора цвета стен.

Возможно, в помещении есть ненужные предметы. Достаточно убрать их, и оно станет уютнее и красивее.

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" перечислила предметы, которых не должно быть в современном интерьере.

Салфетки

Несколько десятилетий назад такие изделия считались уместными для помещений.

Однако сегодня салфетки на телевизоре или столе выглядят неуместно.

Эти вещи давно вышли из моды как элементы декора.

Искусственные цветы

Не стоит держать искусственные растения в квартире. Они редко украшают комнату.

Настоящие цветы, напротив, никогда не старят интерьер.

Обилие фотографий или картин

Хорошо, если на стене висит одна-две фотографии.

Но не стоит превращать комнату в "галерею": такое пестрое оформление трудно назвать модным.

Диван с пестрым рисунком

В гостиной и спальне должна быть только однотонная мебель.

Слишком яркие диваны и кресла делают интерьер старомодным.

Старая люстра

В вашей гостиной до сих пор висит огромный советский светильник? Срочно замените его компактной современной люстрой!

Если вы последуете этому совету, то сразу заметите, как преобразится пространство: оно станет гораздо стильнее.