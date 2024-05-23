Дана Борисова призналась в новой зависимости: "Иногда даже ночью срываюсь"

Дана Борисова рассказала о новой зависимости: "Хочется снова и снова"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что родственники уличили её в новой зависимости, поэтому она решила не ждать, пока фото появится в интернете, и призналась во всём сам.

Фото: https://www.instagram.com/danaborisova_official by Инстаграм Даны Борисовой is licensed under public doman

Дана Борисова записала видео и опубликовала его в "Инстаграме"*. На кадрах звезда ТВ заявила, что у неё больше нет сил молчать о проблеме.

"У меня новая зависимость. Хочется снова и снова. Иногда даже ночью срываюсь, иногда даже заставали за этим родные. Было очень стыдно. Иногда утром обнаруживала упаковки в квартире, и я решила, что лучше я признаюсь сама, чем появятся фото в интернете, и всё равно придётся оправдываться", — сказала Дана интригующе.

Выяснилось, однако, что Борисова всего лишь подсела на заказ роллов. Дана заявила, что объедается блюдом японской кухни.

Ранее признавшаяся в наркозависимости Дана Борисова рассказала, что заложила бриллиант от поклонника в ломбард.

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