Дана Борисова призналась в новой зависимости: "Иногда даже ночью срываюсь"

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что родственники уличили её в новой зависимости, поэтому она решила не ждать, пока фото появится в интернете, и призналась во всём сам.
Дана Борисова записала видео и опубликовала его в "Инстаграме"*. На кадрах звезда ТВ заявила, что у неё больше нет сил молчать о проблеме.
"У меня новая зависимость. Хочется снова и снова. Иногда даже ночью срываюсь, иногда даже заставали за этим родные. Было очень стыдно. Иногда утром обнаруживала упаковки в квартире, и я решила, что лучше я признаюсь сама, чем появятся фото в интернете, и всё равно придётся оправдываться", — сказала Дана интригующе.
Выяснилось, однако, что Борисова всего лишь подсела на заказ роллов. Дана заявила, что объедается блюдом японской кухни.
Ранее признавшаяся в наркозависимости Дана Борисова рассказала, что заложила бриллиант от поклонника в ломбард.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.