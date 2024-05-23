Специалисты выразили сомнения относительно пользы от 10 тысяч шагов

Главный врач Национальной службы здравоохранения Лондона, терапевт Хана Патель, в беседе с Daily Mail дала рекомендацию: для того, чтобы ходьба приносила пользу, нужно делать акцент не на количестве шагов и пройденных километрах, а на увеличении скорости передвижения.
Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Патель отметила, что врачи регулярно призывают людей быть более физически активными, в том числе ходить пешком. Однако, по её словам, не обязательно стремиться проходить именно 10 тысяч шагов в день. Она считает, что для укрепления здоровья более эффективной является быстрая ходьба.
"Всего 10 минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15 процентов", — отметила Хана Патель.
Мнение о сомнительной пользе прохождения 10 тысяч шагов разделили и другие эксперты, чьё мнение приведено в материале. Так, физиолог Линдси Боттомс указала, что даже 4 тысячи шагов полезны, но не стоит ожидать увеличения пользы с каждым дополнительным шагом. А эксперт по физической активности и малоподвижному образу жизни Том Йейтс добавил, что после 8 тысяч шагов оздоровительный эффект ходьбы затормаживается, и для его роста требуются более интенсивные виды спорта, например, бег или плавание.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)