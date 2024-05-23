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Специалисты выразили сомнения относительно пользы от 10 тысяч шагов

Врач Патель: важна скорость движения

1:24
Здоровье

Главный врач Национальной службы здравоохранения Лондона, терапевт Хана Патель, в беседе с Daily Mail дала рекомендацию: для того, чтобы ходьба приносила пользу, нужно делать акцент не на количестве шагов и пройденных километрах, а на увеличении скорости передвижения.

Врач Патель: важна скорость движения
Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Патель отметила, что врачи регулярно призывают людей быть более физически активными, в том числе ходить пешком. Однако, по её словам, не обязательно стремиться проходить именно 10 тысяч шагов в день. Она считает, что для укрепления здоровья более эффективной является быстрая ходьба.

"Всего 10 минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15 процентов", — отметила Хана Патель.

Мнение о сомнительной пользе прохождения 10 тысяч шагов разделили и другие эксперты, чьё мнение приведено в материале. Так, физиолог Линдси Боттомс указала, что даже 4 тысячи шагов полезны, но не стоит ожидать увеличения пользы с каждым дополнительным шагом. А эксперт по физической активности и малоподвижному образу жизни Том Йейтс добавил, что после 8 тысяч шагов оздоровительный эффект ходьбы затормаживается, и для его роста требуются более интенсивные виды спорта, например, бег или плавание.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
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